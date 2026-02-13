Kinh hoàng hiện trường vụ tông xe liên hoàn khiến 3 người thương vong

Phạm Trang (t/h), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:04 13/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Tai nạn giữa xe đầu kéo, ôtô tải và hai xe máy xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nhân Cơ, khiến một người chết, hai nạn nhân bị thương, sáng 13/2 (26 tháng Chạp).

Theo thông tin từ VNExpress, gần 6h, xe đầu kéo biển số TP HCM do tài xế Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển, chạy hướng Nhân Cơ – TP HCM, tông vào phía sau ôtô tải biển số Đăk Lăk chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn. Video: Minh Bằng

Cú va chạm mạnh khiến xe tải quay ngang, lao sang bên làn đường đối diện, đâm trúng hai xe máy chạy chiều ngược lại. Chị Đinh Thị Oanh (39 tuổi, trú xã Nhân Cơ) chạy xe máy một mình tử vong tại chỗ. Hai người đi chung xe máy biển số Đăk Lăk bị thương nặng, đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế Kiến Đức.

Kinh hoàng hiện trường vụ tông xe liên hoàn khiến 3 người thương vong- Ảnh 1.

Ảnh: Vietnamnet

Kinh hoàng hiện trường vụ tông xe liên hoàn khiến 3 người thương vong- Ảnh 2.

Ảnh: An Sinh/ Dantri

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhân Cơ cùng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Toàn cảnh nút giao có 2 hầm, 3 tầng, 8 cầu, trị giá 3.400 tỷ đồng ở TP.HCM
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày