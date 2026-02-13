Kinh hoàng hiện trường vụ tông xe liên hoàn khiến 3 người thương vong

Theo thông tin từ VNExpress, gần 6h, xe đầu kéo biển số TP HCM do tài xế Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển, chạy hướng Nhân Cơ – TP HCM, tông vào phía sau ôtô tải biển số Đăk Lăk chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn. Video: Minh Bằng

Cú va chạm mạnh khiến xe tải quay ngang, lao sang bên làn đường đối diện, đâm trúng hai xe máy chạy chiều ngược lại. Chị Đinh Thị Oanh (39 tuổi, trú xã Nhân Cơ) chạy xe máy một mình tử vong tại chỗ. Hai người đi chung xe máy biển số Đăk Lăk bị thương nặng, đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế Kiến Đức.

Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: An Sinh/ Dantri

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhân Cơ cùng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.