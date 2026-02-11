2 vụ tai nạn khiến đường cao tốc từ TPHCM ra miền Trung bị ùn tắc

Sáng 11-2, trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn lối ra nút giao Phan Thiết (nút giao Ba Bàu, tỉnh Bình Thuận cũ), xảy ra vụ va chạm giữa xe container và ô tô.

Tai nạn không gây thương vong về người nhưng các xe gặp nạn dừng lại ngay khu vực lối ra, làm thu hẹp mặt đường, khiến dòng xe phía sau ùn ứ nhiều km.

Các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua nút giao Phan Thiết

Thời điểm xảy ra sự cố trùng với giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng đột biến do người dân tranh thủ về quê sớm, nên tình trạng kẹt xe kéo dài trong nhiều giờ trước khi lực lượng chức năng giải phóng hiện trường.

Cũng trong sáng nay, trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (tỉnh Ninh Thuận cũ), đoạn qua xã Phước Hà, xảy ra một vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc.

Xe khách chạy hướng Nam – Bắc gặp sự cố trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Theo thông tin ban đầu, một xe khách lưu thông theo hướng Nam – Bắc đã gặp sự cố, mất lái và va chạm với dải phân cách, chắn ngang một phần làn đường.

Nhiều phương tiện phía sau buộc phải nối đuôi nhau chờ xử lý, tạo nên cảnh ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Các phương tiện di chuyển từ TPHCM về miền Trung phải tốn nhiều thời gian do ùn tắc

Hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên hai tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của người dân từ TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ về các tỉnh miền Trung nghỉ Tết.

Nhiều tài xế cho biết thời gian di chuyển bị kéo dài gấp đôi so với bình thường, tâm lý mệt mỏi khi phải chờ đợi trong điều kiện nắng nóng, lưu lượng xe đông.

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi thông tin, chủ động lựa chọn khung giờ và lộ trình phù hợp.