Bộ Công an ban hành kế hoạch về kiểm tra doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh trong năm 2026

Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-BCA nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong năm 2026. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17/5/2025 triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Theo Bộ Công an, mục đích của kế hoạch là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; bảo đảm việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế tư nhân được thực hiện thống nhất, đồng bộ. Công tác kiểm tra được yêu cầu gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, vừa phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm, vừa hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.

Kế hoạch yêu cầu việc kiểm tra phải đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra thông qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Nội dung kiểm tra được lựa chọn có trọng tâm, tập trung vào lĩnh vực, địa bàn, loại hình kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Đối tượng kiểm tra gồm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, thuộc diện cần thiết phải kiểm tra theo quy định, do lãnh đạo Công an cấp Cục hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố phê duyệt. Thời gian thực hiện trong năm 2026, với nội dung kiểm tra được xác định theo từng quý căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương.

Về phương pháp, kế hoạch cho phép thực hiện kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa, trong đó ưu tiên kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử của cơ quan nhà nước và kết quả đối soát từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Khi kiểm tra trực tuyến, cơ quan chức năng chỉ yêu cầu doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin, tài liệu mà cơ quan nhà nước chưa có; bảo đảm nguyên tắc bảo mật và không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã được chia sẻ trong hệ thống.

Nguyên tắc kiểm tra được đặt ra là không để xảy ra tình trạng kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, kéo dài về cùng nội dung. Số lần kiểm tra tại mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh, bao gồm cả kiểm tra liên ngành, không quá một lần trong một năm, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Trường hợp đã thanh tra thì không thực hiện kiểm tra trong cùng năm và ngược lại, trừ khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Kế hoạch cũng nêu rõ miễn kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt quy định pháp luật. Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người kinh doanh.

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố được giao chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch tại địa phương; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra; bảo đảm mỗi doanh nghiệp, hộ hoặc cá nhân kinh doanh không bị kiểm tra quá một lần mỗi năm. Các địa phương phải công khai lịch kiểm tra dự kiến theo quý trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, thành phố, trong đó nêu rõ đơn vị được kiểm tra, nội dung và thời gian kiểm tra.

Cục An ninh kinh tế được giao chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai kế hoạch trong toàn lực lượng Công an nhân dân; theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra toàn quốc và báo cáo lãnh đạo Bộ. Văn phòng Bộ Công an phối hợp đánh giá kết quả công tác kiểm tra tại địa phương và tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động kiểm tra.

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Công an (qua Cục An ninh kinh tế) để được hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung phù hợp.