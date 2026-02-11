Bắt tạm giam Ong Thị Nhung cùng 12 người khác trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với 13 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1997, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Truy vết dòng tiền cho thấy toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được sử dụng để mua voucher trên website GotIt, sau đó quy đổi thành các sản phẩm điện tử, thẻ game trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ lớn rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng bị khởi tố trong chuyên án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định số điện thoại 02899981545 là tổng đài ảo do các đối tượng thuê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước, sử dụng phần mềm gọi VOIP để giả danh tổng đài ngân hàng, tạo lòng tin với bị hại.

Nhận thấy đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, lực lượng chức năng đã xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh.

Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tổ chức bắt giữ 13 đối tượng trong chuyên án khi các đối tượng vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Qua quá trình làm việc đấu tranh khai thác các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm cũng như vai trò trong tổ chức tội phạm này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1996, trú tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia, thuê nhiều phòng tại khu New World (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm địa điểm điều hành. Nhóm này tổ chức khoảng 23 đối tượng, chia thành các "phòng" hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ.

Các đối tượng được phân công thành hai bộ phận chính: "Sale" và "Thẩm định". Bộ phận "Sale" quản lý, vận hành các fanpage giả mạo ngân hàng, tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV.

Sau đó, thông tin được chuyển cho bộ phận "Thẩm định" sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu nạn nhân "chứng minh năng lực tài chính" bằng cách nộp tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ.

Tại Việt Nam, nhóm "Rút tiền" do Đào Văn Huy (sinh năm 1992) và Đào Văn Hai (sinh năm 1997) cầm đầu tổ chức việc sử dụng thông tin thẻ và mã OTP để mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook… trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Hàng hóa sau đó được bán lại để chia lợi nhuận; trong đó nhóm trong nước hưởng 34%, nhóm do Hùng cầm đầu hưởng 66%. Tiền được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự truy vết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản", áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố thông tin, tài liệu đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.