Vụ thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk: Kẻ giết người đối diện 3 tội danh

Ngày 11-2, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Đại Thuận 3 tội danh

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị N.T.K.H. (SN 1992, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và có 1 con chung là cháu N.C.T.M. (SN 2022).

Thấy Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà T.T.D. (SN 1970, mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu M. về ở cùng nhà tại đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất).

Khoảng 20 giờ ngày 12-9-2025, sau khi đã sử dụng ma túy, Thuận cho rằng gia đình vợ đối xử không tốt với mình, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị H. không nghe máy nên nảy sinh ý định giết cả gia đình vợ.

Sau đó, Thuận lấy búa đinh, dao bầu cho vào ba lô rồi đón xe ôm đến nhà bà D.

Tại đây, Thuận dùng búa, dao bầu giết chết chị H., bà D. và anh B.H.N. (SN 2002, em chị H.); dùng dao bầu đâm cháu T.T.T.P. (SN 2012, con riêng chị H.) trọng thương.

Sau đó, Thuận cướp số tiền 6 triệu đồng, 1 điện thoại di động của bà D. rồi tẩu thoát.

Trên đường bỏ trốn, Thuận mua ma túy sử dụng rồi dùng dao khống chế, cướp xe máy, 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng của bà L.T.L.C. (SN 1979, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi gây án, Thuận tiếp tục bỏ trốn và bị bắt giữ vào sáng hôm sau.