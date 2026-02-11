TP. Hồ Chí Minh siết chặt kiểm soát y tế cửa khẩu, đo thân nhiệt 100% khách nhập cảnh phòng virus Nipah

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ, xác định mắc bệnh do vi rút Nipah; không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân và an toàn cho nhân viên y tế, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm sự phối hợp thống nhất, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, TP.Hồ Chí Minh tập trung tăng cường công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm: Tăng cường công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu trên địa bàn Thành phố (cảng hàng không, cảng biển); các biện pháp kiểm soát y tế được triển khai đồng bộ, phù hợp, trên nguyên tắc bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Thiết bị đo thân nhiệt, kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: VE).

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt từ xa đối với toàn bộ hành khách nhập cảnh nhằm phát hiện sớm trường hợp sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ. Khai thác đầy đủ yếu tố dịch tễ đối với người nhập cảnh có triệu chứng sốt, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực có nguy cơ. Triển khai giám sát dựa vào cộng đồng để phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc các trường hợp tiếp xúc có nguy cơ.

Về công tác điều trị: Rà soát, củng cố nguồn lực tại các cơ sở y tế, bảo đảm sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để tiếp nhận, thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm vi rút Nipah, đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Tổ chức tập huấn, cập nhật chuyên môn về chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn; tăng cường hội chẩn, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố nhằm phát hiện sớm, xử trí đúng và bảo đảm an toàn người bệnh.

Về tăng cường công tác truyền thông cộng đồng: Đẩy mạnh truyền thông nguy cơ về bệnh do vi rút Nipah trên cơ sở các bằng chứng khoa học, hướng dẫn người dân nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh và kịp thời đến cơ sở y tế khi có yếu tố nguy cơ.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để phổ biến khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nội dung, hình thức truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng, từng thời điểm.

Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, điều hành toàn diện, thống nhất công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn Thành phố. Tổ chức giám sát dịch tễ tại cửa khẩu và trong cộng đồng; phát hiện sớm, khoanh vùng, xử trí kịp thời các trường hợp nghi ngờ, xác định ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo phân tuyến điều trị, bảo đảm năng lực cách ly, hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Các sở, ban, ngành và đoàn thể phối hợp với ngành Y tế trong công tác truyền thông nguy cơ, vận động người dân, đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học; phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.