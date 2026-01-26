TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah

Theo HCDC, NiV đang lây lan tại Ấn Độ và bệnh chưa ghi nhận tại Việt Nam. Hiện ngành y tế thành phố đang tiếp tục tổ chức giám sát các trường hợp đi về từ vùng dịch.

Cụ thể, tăng cường giám sát người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế để phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để cách ly, xử trí kịp thời ngay tại cửa khẩu, trong đó có tăng cường giám sát người nhập cảnh từ các vùng đang bùng phát dịch.

Hành khách đi về từ vùng dịch, nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: sốt, nhức đầu từ 3-14 ngày cùng với các dấu hiệu hô hấp (ho, đau họng và khó thở) cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

“Hiện, bệnh do NiV chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu, để phòng ngừa lây truyền NiV, mọi người cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước; tránh tiếp xúc với dơi hoặc lợn bị bệnh; tránh những nơi dơi thường trú ngụ và tránh tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể của bất kỳ người nào được biết là bị nhiễm NiV…”, HCDC khuyến cáo.

Theo Tổ chức y tế Thế giới, NiV là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, từ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người. NiV có thể lây truyền cho người khi tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh, như dơi, lợn; tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm bị ô nhiễm bởi chất dịch cơ thể của động vật bị nhiễm bệnh (nhựa cây cọ hoặc trái cây bị ô nhiễm bởi một con dơi bị nhiễm bệnh) và tiếp xúc gần với người bị nhiễm NiV hoặc chất dịch cơ thể của họ (giọt nước mũi hoặc đường hô hấp, nước tiểu hoặc máu).

Người nhiễm NiV thường xuất hiện các triệu chứng sau 4-14 ngày, triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng như: sốt và nhức đầu từ 3-14 ngày và thường bao gồm các dấu hiệu của bệnh về đường hô hấp (ho, đau họng và khó thở). Giai đoạn biến chứng nặng (viêm não), người bệnh có thể có các triệu chứng như buồn ngủ, mất phương hướng và rối loạn tâm thần, có thể nhanh chóng tiến triển đến hôn mê trong vòng 24-48 giờ.

Tử vong có thể xảy ra trong 40-75% trường hợp. Di chứng lâu dài ở những người sống sót sau khi nhiễm NiV đã được ghi nhận, bao gồm co giật dai dẳng và thay đổi tính cách.