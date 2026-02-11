Vụ "khách mua mai quên trả tiền lão nông nghèo": Người trong cuộc lên tiếng về nghi vấn dàn dựng

Vào tối 8/2, mạng xã hội bài chia sẻ về câu chuyện một người đàn ông quê Bình Định (cũ) (nay là Gia Lai - PV) bán mai tại phường Cửa Lò (Nghệ An) bị khách “quên” trả tiền. Người đàn ông này không hề nghĩ xấu về khách, cố gắng chờ đợi và chỉ nghỉ "chắc có lẽ họ quên".

Theo nội dung chia sẻ thì ngày 6/2, vừa hạ hàng xuống, ông Đặng Đình Tuấn (SN 1973, quê Gia Lai) bán cho một vị khách hai chậu mai. Người này chở một chậu về trước, hẹn quay lại lấy chậu còn lại và sẽ thanh toán. Nhưng rồi, ông Tuấn chờ hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy ai quay lại, cũng chẳng có số điện thoại để liên lạc. Với người đàn ông xa quê, số tiền vài triệu đồng ấy không chỉ là giá của hai chậu mai, mà còn là chi phí đi đường, ăn ở, và cả hy vọng của gia đình.

Ông Đặng Đình Tuấn mang các chậu mai từ Gia Lai ra Nghệ An bán và không may gặp phải vị khách "quên" trả tiền.

Thông tin lan truyền nhanh chóng, ngay trong đêm, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sẽ đến mua mai Tết ủng hộ người đàn ông này và hy vọng vị khách "quên" kia sẽ quay trở lại thanh toán nốt khoản tiền còn thiếu. Và không lâu sau đó, vị khách "quên trả tiền" trong bài chia sẻ đã quay lại thanh toán và xin lỗi vì “nhiều việc quá nên quên”. Và đặc biệt hơn nữa là những ngày sau đó, rất nhiều vị khách đã tìm tới nơi ông Tuấn bán cây mai để "chốt đơn". Lần lượt từng chậu mai của ông Tuấn đều tìm được chủ mới.

Tiền Phong thông tin, trước khi ra Nghệ An, gia đình ông Tuấn đã trải qua một mùa lũ dữ cuối năm 2025. Gần 1.000 gốc mai trong vườn bị hư hỏng, nhiều cây ra hoa muộn, coi như mất trắng cả vụ Tết. Gom góp trong vườn nhà và mua thêm từ vài vườn khác, ông chỉ có được khoảng 150 chậu mai mang đi bán xa.

Chia sẻ trên Tiền Phong, ông Tuấn nghẹn ngào xúc động: “Người dân ở đây tốt quá… Tôi không nghĩ đi xa lại nhận được nhiều tình cảm như vậy. Với sự ủng hộ của mọi người, chắc chỉ trong vài ngày nữa là tôi có thể bán hết mai và về quê nhà đón Tết”.

Hình ảnh nhiều vị khách tìm tới mua mai ủng hộ ông Tuấn được lan toả trên mạng xã hội.

Bên cạnh những chia sẻ, hình ảnh đầy xúc động ấy thì cũng xuất hiện nhiều nghi vấn câu chuyện khách "quên" trả tiền là một vở kịch được dàn dựng trên mạng xã hội. Đứng trước nghi vấn này, chị Hoàng Thị Nhung (trú xã Khánh Hợp, cho ông Tuấn mượn địa điểm bán mai) đã có những chia sẻ cụ thể trên Dân Trí.

Chị Nhung cho hay mình có nghe ông Tuấn tâm sự chuyện khách không quay lại trả tiền mai nên đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội trong tối 8/2.

“Tôi thấy ông Tuấn hiền lành, chân chất, không thấy khách quay lại trả tiền nhưng cũng không nghĩ xấu cho họ, nghĩ rằng “chắc người ta quên”. Bởi vậy tôi đăng lên để vị khách biết thông tin, đến trả tiền cho ông Tuấn. Tôi không kêu gọi từ thiện hay giúp đỡ ông Tuấn về tiền bạc”, chị Nhung khẳng định trên Dân Trí.

Sau bài đăng này, thì cũng trong tối cùng ngày, vị khách kia đã quay lại thanh toán tiền mai và nói "do bận quá nên quên". Bản thân chị Nhung và chồng cũng hỗ trợ ông Tuấn nơi ăn, nghỉ, địa điểm bán mai, vận chuyển mai giao cho khách.

Liên quan tới sự việc trên thì lãnh đạo phường Cửa Lò (Nghệ An) cũng đã yêu cầu công an xác minh

“Qua xác minh, Công an phường Cửa Lò báo cáo người đàn ông này bán mai tại xã Đông Lộc, không phải bán trên địa bàn phường Cửa Lò. Người mua mai nhưng quên trả tiền cũng là người Đông Lộc. Công an phường Cửa Lò đã chuyển thông tin vụ việc cho Công an phường Đông Lộc”, vị lãnh đạo phường Cửa Lò thông tin trên Dân Trí.