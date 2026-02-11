Dự báo thời tiết 11/2: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời mưa trở lại

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/2/2026

Sau một ngày nắng ráo khi không khí lạnh suy yếu, từ đêm 10/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, khu vực Đông Bắc Bộ sáng 11/2 tái diễn mưa, mưa nhỏ rải rác, lượng mưa không lớn.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh yếu không gây nhiều biến động về nhiệt độ. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế phổ biến rét về đêm và sáng.

Trong đó, nhiệt độ ở Hà Nội ngày 11/2 tương đương ngày 10/2, dao động 20-23°C vào ban ngày. Từ 12 đến 17/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), thời tiết chủ đạo ở Hà Nội là tạnh ráo. Từ 18/2 (mùng 2 Tết) khả năng mưa và mưa nhỏ trở lại xác suất khá cao.

Ngoài ra, trong ngày 11/2, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm. Riêng phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM phổ biến 23-25°C, cao nhất 30-32°C.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/2/2026

TP Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 12-15°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, vùng núi 15-18°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Đông Gia Lai đến Khánh Hòa ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.