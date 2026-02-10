Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí Tết đã len lỏi khắp phố phường. Cùng với đó, nhu cầu đi lại, mua sắm, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao đột biến khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt trong khung giờ cao điểm chiều tối.

Hà Nội cận Tết: Mắc kẹt giữa dòng xe, một giờ đồng hồ vẫn chưa thoát nổi

Tối ngày 10/2, mật độ phương tiện tại các tuyến phố trung tâm càng tăng cao, không khí giáp Tết hiện rõ trên từng cung đường.

Dòng xe máy len lỏi giữa những hàng ô tô san sát, ai cũng tranh thủ từng khoảng trống nhỏ để kịp về nhà.

Ghi nhận vào khoảng 19h, nhiều tuyến phố trung tâm rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại khu vực Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), dòng phương tiện ken đặc theo cả hai chiều, nhiều thời điểm gần như chôn chân. Các lối rẽ vào ngõ nhỏ, khu dân cư dọc tuyến đường này cũng ùn ứ do lượng xe từ các tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại đổ ra cùng lúc.

Trên đường Vành đai 3 trên cao, mật độ phương tiện tăng đột biến theo hướng về các cửa ngõ phía Nam thành phố. Từng đoàn ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm, có đoạn chỉ nhích từng mét. Trong khi đó, khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến điểm giao cắt với nhiều trục đường lớn cũng ghi nhận tình trạng tắc nghẽn cục bộ, đặc biệt tại các nút giao và lối lên xuống đường trên cao.

Shipper ngán ngẩm giữa dòng xe ken đặc, một cuốc hàng ngắn mà mất gần gấp đôi thời gian so với ngày thường.

Những con phố quen thuộc bỗng trở nên chật hẹp hơn khi dòng người và xe cộ cùng lúc đổ ra sau giờ tan tầm.

Tan làm lúc 18h nhưng hơn 19h nhiều người vẫn chưa thoát khỏi khu vực trung tâm vì ùn tắc kéo dài

Giữa biển phương tiện đông nghịt, nhiều người kiên nhẫn nhích từng chút một, len lỏi giữa dòng xe chật kín.

Dòng xe máy len lỏi giữa các hàng ô tô, tiếng còi xe hòa lẫn trong không khí se lạnh cuối năm tạo nên khung cảnh đặc trưng của những ngày giáp Tết đông đúc, hối hả và đầy áp lực.

Anh Trần Minh Hoàng (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại đường Vũ Trọng Phụng) chia sẻ trong lúc chờ đèn đỏ: "Bình thường tôi tan làm về nhà mất khoảng 25 phút, nhưng mấy hôm nay phải gần một tiếng mới tới nơi. Đường nào cũng đông nghẹt, đặc biệt đường Nguyễn Tuân còn đang sửa chữa nên mấy nay di chuyển khá vất vả. Càng sát Tết chắc còn căng hơn".

Không chỉ người đi làm mệt mỏi vì kẹt xe, lực lượng shipper cũng chịu nhiều áp lực. Anh Nguyễn Văn Phúc (27 tuổi, tài xế giao hàng) cho biết lượng đơn hàng những ngày cận Tết tăng gấp đôi so với ngày thường: "Đơn nhiều nhưng giao rất chậm vì tắc đường. Có tuyến đường chỉ vài cây số mà đi gần 40 phút. Khách thì sốt ruột vì muốn nhận hàng sớm để chuẩn bị Tết, còn tụi tôi thì vừa lo trễ đơn vừa sợ va chạm vì đường đông quá".

Không chỉ riêng khu vực Nguyễn Tuân, nhiều tuyến phố lân cận cũng rơi vào tình trạng tương tự khi lượng phương tiện tăng cao đột biến dịp cận Tết.

Các phương tiện di chuyển chậm, có đoạn gần như “đóng băng” khi lượng xe từ các tòa chung cư, văn phòng đổ ra cùng lúc. Mỗi nhịp đèn xanh chỉ giải tỏa được một phần nhỏ, khiến ùn ứ tiếp tục dồn về các nút giao phía sau.

Càng về tối, mật độ xe không có dấu hiệu giảm mà thậm chí còn gia tăng khi người dân tranh thủ ra ngoài mua sắm, chuẩn bị Tết.

Khu vực đường Nguyễn Tuân đang trong quá trình thi công, mặt đường bị thu hẹp, nhiều đoạn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng. Lối đi dành cho người đi bộ gần như không còn, buộc nhiều người phải len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc và những đống đất cát chất cao ven đường.

Ánh đèn phanh đỏ rực nối dài trên Vành đai 3 trên cao, từng đoàn ô tô nhích từng mét trong giờ tan tầm cận Tết.

Ùn tắc cuối năm khiến hành trình về nhà thêm chậm, nhưng cũng là nhịp chuyển mình quen thuộc của thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về.

Dự báo trong những ngày tới, khi kỳ nghỉ Tết đến gần, mật độ phương tiện sẽ còn tăng cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, hạn chế đi lại vào giờ cao điểm, tuân thủ tín hiệu giao thông để giảm áp lực lên hạ tầng vốn đã quá tải dịp cuối năm.

Giữa dòng người hối hả, những con đường chật kín xe cũng phần nào phản ánh nhịp sống sôi động, tất bật của những ngày cuối năm – khi ai cũng mong sớm hoàn thành công việc để trở về sum họp bên gia đình trong thời khắc giao mùa.