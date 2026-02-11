3 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của Nguyễn Doãn Tài và 2 người khác, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng trong tỉnh móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, xử lý triệt để.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, trong các ngày 13 và 16/1, Phòng Cảnh sát CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Chung (sinh năm 1982 trú tại xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Bá Quyền (sinh năm 1990 trú tại xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), thu giữ 4,371 gam heroin.

Đối tượng Phạm Bá Quyền và tang vật thu bị thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra, ngày 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã triển khai 3 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng Nguyễn Doãn Tài (sinh năm 1994 trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Đinh Văn Đảng (sinh năm 1985 trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) và Lê Mạnh Long (sinh năm 1996, trú tại phường Yên Sở, TP.Hà Nội).

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn chất ma túy cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng: Lê Mạnh Long, Đinh Văn Đảng, Nguyễn Doãn Tài, Lê Xuân Chung (thứ tự từ trái qua phải) cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần; giữ vững ANTT trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.