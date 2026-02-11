Vụ người đi siêu xe Bentley đuổi đánh người sau va chạm ở trung tâm TP.HCM: Công an lấy lời khai

Tối 11/2, Công an phường Bến Thành, TP.HCM đang lập hồ sơ, tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10/2 tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Mã Thanh (sinh năm 1977; ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T (sinh năm 1992, tài xế xe công nghệ) điều khiển, trên xe có anh N.V.H.A (sinh năm 1987) là hành khách.

Vụ người đi siêu xe Bentley đuổi đánh người sau va chạm ở trung tâm TP.HCM: Công an lấy lời khai- Ảnh 1.

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để trao đổi, dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại. Một lúc sau, Ngô Duy Đông (sinh năm 1977, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe mô tô đến hiện trường để cùng Mã Thành tham gia tranh cãi.

Trong quá trình cự cãi và xô xát, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Cơ quan Công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

