Chồng không cho vợ về nhà ngoại ăn Tết, cẩn thận bị phạt 10 triệu đồng

Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt để đoàn tụ, thăm hỏi gia đình, người thân. Tuy nhiên, không ít người phụ nữ phải đối mặt với những rào cản từ chính chồng mình khi muốn về thăm quê ngoại. Trường hợp chồng cấm cản, đe dọa không cho về thăm bố mẹ, thậm chí dùng tiền bạc để gây áp lực, không chỉ là hành vi gia trưởng mà còn vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ.

Việc về quê ngoại ăn Tết là rất chính đáng, do đó nếu cấm đoán vợ, gây áp lực về tâm lý với vợ khi vợ muốn về quê ngoại ăn Tết, người chồng sẽ bị xử phạt.

Theo quy định tại Điều 17 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, vợ chồng có quyền bình đẳng trong mối quan hệ hôn nhân, bao gồm việc tôn trọng quyền tự do cá nhân của nhau. Không ai có quyền áp đặt hoặc kiểm soát hành vi của người kia một cách vô lý. Hành vi cấm cản, đe dọa, hoặc dùng biện pháp kinh tế để kiểm soát bạn có thể được coi là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, việc chồng dùng lời nói, hành động đe dọa gây tổn thương tinh thần vợ, như ép buộc không được thăm gia đình, có thể được xem là bạo lực tinh thần.

Theo Điều 23 Hiến pháp 2013, “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Theo quy định của pháp luật, vợ chồng có nghĩa vụ chung sống với nhau. Tuy nhiên, vợ chồng vẫn có quyền tự do đi lại và cư trú. Vì vậy, bạn vẫn có quyền về nhà mẹ đẻ của mình và sinh sống ở đó.

Ngăn cản vợ về nhà mẹ đẻ bị xử lý thế nào?

Theo khoản 1 Điều 55 Nghị định 144 năm 2021, người có hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè… nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng.

Theo đó, việc chồng không cho vợ con về quê ngoại ăn Tết nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với vợ là hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên và có thể bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, người chồng còn buộc phải xin lỗi công khai xin lỗi vợ nêu vợ có yêu cầu.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp chồng không cho vợ về quê ngoại ăn Tết đều bị phạt. Quy định trên sẽ chỉ áp dụng nếu việc cấm cản không cho vợ về quê ngoại gặp gỡ người thân, bạn bè nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý với vợ.

Ngược lại, nếu vợ cấm đoán chồng gặp gỡ người thân, bạn bè cũng với mục đích gây áp lực tâm lý đến người chồng thì cũng sẽ chịu mức phạt tương tự.

Ngược đãi, gây áp lực cho vợ sẽ bị phạt nặng

Trong dịp Tết, ngoài việc không cho vợ về nhà ngoại ăn Tết thì còn nhiều hành vi bạo lực gia đình có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, căn cứ Mục 4 Nghị định 144 năm 2021.

- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối;

+ Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;

+ Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ…

- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 05 - 01 triệu đồng đối với một trong những hành vi:

+ Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc;

+ Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh.

Có thể thấy, mức phạt hành chính liên quan đến bạo lực gia đình theo quy định mới đã tăng đáng kể, thậm chí nhiều vi phạm đã tăng mức phạt lên gấp 10 lần.

Không cho vợ chăm sóc cha mẹ, chồng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Căn cứ Điều 56 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định:

Hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.

Theo đó, nếu vợ hoặc chồng ngăn cản bên còn lại thăm nom, chăm sóc cha mẹ của mình thì được xem là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.