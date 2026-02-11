Tin vui cho hàng chục nghìn người dân Việt Nam mua vé tàu Tết năm nay

Với ưu điểm an toàn, chi phí hợp lý và khả năng mang theo nhiều hành lý, tàu hỏa tiếp tục là lựa chọn của nhiều gia đình. Do đó, để phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt đã triển khai công tác bán vé tàu Tết từ rất sớm.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổ chức chạy tàu với tinh thần sẵn sàng, bảo đảm phục vụ an toàn và thuận tiện cho hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong bối cảnh vé tàu liên tục hết nhanh, nhiều người dân vẫn chưa thể có trong tay tấm vé về quê hoặc du xuân dịp Tết này, ngành Đường sắt Việt Nam đã liên tục nắm bắt để kịp thời bổ sung thêm chuyến. Ở cả hai miền Bắc - Nam, hàng nghìn vé được cung cấp thêm để hành khách có thể lựa chọn với nhiều chặng khác nhau.

Bên cạnh đó, ngày 2/2, có thêm một chuyến tàu vừa đón lễ ra mắt và chính thức lăn bánh. Đó là "Chuyến tàu hạnh phúc", do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons triển khai thực hiện.

"Chuyến tàu hạnh phúc" được triển khai với mong muốn tạo nên một khởi đầu tích cực cho năm mới 2026, nơi hạnh phúc hiện diện trong từng hành trình, từng khoảnh khắc trên chuyến đi trở về. Đây là một trong những nỗ lực mà ngành Đường sắt Việt Nam đem lại trong việc gắn kết cộng đồng, kết nối các vùng miền trên dải đất hình chữ S.