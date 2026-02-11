Vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp từ chiều đến tối ở Sơn La: Cô giáo tường trình gì?

Tối 10/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một cháu bé nghi bị nhốt ở lớp học trong nhiều giờ đồng hồ cho đến khi bố mẹ đi tìm và phát hiện. Sự việc xảy ra tại điểm trường Lầu Tòng, trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Thông tin trên đã làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Trao đổi trên báo Dân trí sáng 11/2, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu - ông Nguyễn Đức Tôn thông tin, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh sự việc trên và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo ông Tôn, tối qua, tổ công tác đã đến tận trường, trong đó có cả lực lượng công an, để xác minh và ổn định tinh thần cháu bé. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã được mời đến lớp học.

Ông Tôn cho hay, qua tường trình ban đầu của cô giáo, cháu bé là học sinh lớp 1, cháu chậm hơn các bạn và đang học hòa nhập tại lớp này. Một số học sinh nói, thời điểm gần tan trường, cháu bé có hành động định chui qua song sắt cửa sổ và bị các bạn ngăn cản. Có thể, vì sợ nên cháu đã trốn vào gầm bàn. Đến khi tan học, cô giáo nhìn quanh lớp không thấy ai nên khóa cửa, dẫn đến sự việc cháu bé bị nhốt.

Vị Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu nói thêm, đây chỉ là tường trình ban đầu của cô giáo, đã được ghi lại trong biên bản tường trình tối 10/2. Sáng nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục đến trường để xác minh rõ hơn xem trách nhiệm thuộc về cô giáo hay bảo vệ nhà trường.

Hình ảnh cháu bé được gia đình tìm thấy trong lớp học bị khóa hết 2 cửa.

Thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, bà Lường Thị Ngọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Lầu cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng rà soát liệu có những góc khuất trong lớp học khiến người khóa cửa không phát hiện còn học sinh ở lại hay không.

Theo lời bà Ngọ, tối 10/2, người dân địa phương tổ chức ăn mừng, có uống rượu do bản có lễ cất nhà. Gia đình đã đi tìm cháu bé ở khe suối trước khi phát hiện bé trong lớp học nên "có thể cảm xúc dồn nén" và phản ứng mạnh.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ òa khóc khi tìm thấy con trong lớp học tối, bị khóa cả 2 cửa lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận ngỡ ngàng. Trong đoạn clip, người mẹ òa khóc nức nở nói chờ mãi không thấy con về, gia đình đi tìm thì thấy con bị nhốt trong lớp. Sau đó, mọi người đã phá khóa và đưa cháu bé ra ngoài.