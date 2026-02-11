Nam sinh lớp 9 bị người đàn ông vật ra giữa đường đánh dã man: Hé lộ nguồn cơn, công an vào cuộc

Mạng xã hội mới đây vô cùng bất bình khi xem đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông vật một nam sinh ra giữa đường hành hung. Theo thông tin trên clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 47 phút ngày 10/2. Thời điểm này, một nam sinh đi xe đạp điện đã xảy ra va quẹt nhẹ với một người đàn ông đi xe máy, chở theo một phụ nữ đang bế bé sơ sinh.

Vụ va chạm rất nhẹ nhàng, 2 bên vẫn ngồi nguyên trên xe, tuy nhiên người đàn ông đi xe máy bất ngờ dừng lại, xuống xe rồi lao tới hành hung nam sinh. Người này vật nam sinh ngã ra đường, sau đó dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào mặt, đầu, bụng của nạn nhân. Bị đánh, nam sinh chỉ biết nằm im chịu đòn, không thể kháng cự.

Diễn biến sự việc diễn ra trong khoảng 30 giây. Sau đó, người đàn ông vẫn tiếp tục dọa nạt nam sinh trước khi điều khiển xe máy rời đi. Nam sinh cũng lên xe đạp điện rời đi sau đó.

Người đàn ông lao vào hành hung nam sinh.

Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc vì hành vi côn đồ, hung hãn của người đàn ông. "Chuyện nhỏ xíu mà đánh thằng bé, ra đường mà động tí là giơ nắm đấm thì có ngày phải trả giá đắt", cư dân mạng bình luận.

Được biết, sự việc xảy ra tại đường Tập Đoàn 5, khu vực giáp ranh Ấp 3, xã Hướng Thọ Phú và Ấp Bình Cang 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, chị N.T.B.H. (phụ huynh của nạn nhân, ở phường Long An) cho biết con trai chị 14 tuổi, hiện đang học lớp 9. Sau khi bị đánh, em này đã về nhà báo với gia đình. Gia đình đã nhờ người dân trích xuất camera an ninh. Do trong clip không thấy rõ biển số xe của người hành hung nên gia đình đăng tải clip lên mạng xã hội để nhờ tìm.

Nam sinh lớp 9 bị quật ngã ra đường, bị đánh dã man và không thể phản kháng.

Theo chị H., tối cùng ngày xảy ra sự việc, gia đình đã đưa con đi khám tại bệnh viện. Rất may nạn nhân chỉ bị chấn thương phần mềm.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Long An đã vào cuộc xác minh, làm rõ.