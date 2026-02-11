Tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến tối: Đình chỉ nữ giáo viên

Ngày 11/2, trên ZNews dẫn thông tin từ ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cho biết UBND xã Nậm Lầu (huyện Thuận Châu) đã tạm đình chỉ công tác đối với cô L.T.S., giáo viên trường Tiểu học Nậm Lầu, để xác minh làm rõ vụ việc một học sinh bị bỏ quên trong lớp học.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng, cách trung tâm xã khoảng 3,5 km. Theo xác minh bước đầu, vào khoảng 16h15, sau khi kết thúc giờ lên lớp, cô S. hướng dẫn học sinh lớp 1E kê lại bàn ghế. Sau khi các em học sinh rời lớp, cô giáo đứng trên bục giảng quan sát một lượt. Do không thấy học sinh nào, cô S. đã tắt điện, khóa cửa ngoài rồi ra về.

Tuy nhiên, do sơ suất không kiểm tra kỹ các góc khuất phía cuối lớp, cô giáo đã không phát hiện em L.D.P. (6 tuổi) vẫn còn ở bên trong.

Về phía gia đình, do nhà ở gần trường nên em P. thường tự đi bộ đi học và về nhà. Đến khoảng 17h, thấy con chưa về như thường lệ, người thân bắt đầu chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, đến 19h cùng ngày, gia đình quay lại trường học thì bàng hoàng nghe tiếng con bên trong lớp học đang khóa kín, không ánh đèn.

Ngay sau đó, giáo viên phụ trách điểm trường đã có mặt để mở cửa đưa cháu bé ra ngoài. Đại diện nhà trường cho biết, dù bị kẹt trong bóng tối gần 3 giờ đồng hồ, qua kiểm tra sơ bộ, sức khỏe và tinh thần của em P. đã ổn định, không có biểu hiện hoảng loạn nghiêm trọng.

Làm việc với cơ quan chức năng, cô L.T.S. thừa nhận đây là lỗi sơ suất cá nhân, bản thân hoàn toàn không cố ý và không có mâu thuẫn với học sinh hay gia đình. Theo Ban giám hiệu trường Tiểu học Nậm Lầu, cô S. là giáo viên có năng lực, luôn nhiệt tình bám bản, bám lớp và nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cháu bé bị nhốt trong lớp đến tối - Ảnh: PHHS

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lượt đăng với nội dung “cô giáo nhốt học sinh từ khoảng 16h đến 19h” tại xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La.

Trong video livestream, một phụ huynh cho biết dù đã hết giờ học nhưng không thấy con trai học lớp 1 về nhà nên cùng dân bản đi tìm. Đến khoảng 19h, chị thấy con ngồi trong lớp, cửa khóa, tắt hết điện. Người mẹ bật khóc và nói “cô giáo nhốt con trên này”. Người dân xung quanh đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu ra ngoài.

Thông tin trên VOV cho hay, thầy Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La cho biết, lớp học có ô cửa rộng, các em học sinh thường đùa nghịch chui ra, chui vào nên không loại trừ khả năng em học sinh tự chui vào.

Ngay trong đêm, Đảng ủy và UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình em P., đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh để ổn định dư luận địa phương.

"Sở đã đề nghị địa phương khẩn trương lập tổ công tác xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời gặp gỡ gia đình để ổn định trật tự. Quan điểm là xử lý đúng quy định dựa trên kết quả xác minh cụ thể," VOV dẫn lời lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La thông tin thêm.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình bàn giao và kiểm tra sĩ số học sinh sau giờ tan trường, đặc biệt là tại các điểm trường vùng cao, nơi học sinh thường tự đi học một mình.