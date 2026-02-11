Bắt Nguyễn Trí Thiện sau thương vụ lô rượu ngoại “thanh lý” tại Cảng Sài Gòn

Theo đó, lợi dụng nhu cầu kinh doanh hàng hóa tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Nguyễn Trí Thiện đã tiếp cận anh C. (trú tại Phường Lâm Viên - Đà Lạt). Thiện tự giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) – Bộ Công an và "nổ" rằng đang có một lô rượu ngoại cần thanh lý tại Cảng Sài Gòn, Thiện có thể lấy 100 chai với giá khoảng 100 triệu đồng. Thiện đề nghị anh C. đặt cọc trước 50 triệu và cam kết hàng sẽ về sau 3-5 ngày. Tin tưởng vào "mác" Công an mà Thiện tự xưng, anh C. đã ngay lập tức chuyển cho Thiện 20 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Trí Thiện và tang vật

Để củng cố lòng tin từ nạn nhân, ngày hôm sau, Thiện đã đến một trung tâm thương mại, chụp ảnh các chai rượu ngoại đắt tiền và gửi cho anh C. Tinh vi hơn, đối tượng này còn lên mạng xã hội đặt mua một bộ quân phục Công an rồi mặc bộ quân phục này đến nhà anh C. chơi, tạo vỏ bọc uy tín hòng che mắt nạn nhân. Sau khi tạo được lòng tin tuyệt đối, Thiện liên tục đưa ra nhiều lý do gian dối, yêu cầu anh C. phải chuyển đủ tiền mới xuất được hàng. Tổng cộng, anh C. đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Thiện với tổng số tiền 131,5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Trí Thiện

Tang vật vụ việc

Sau thời gian chờ đợi nhưng không thấy rượu đâu, nghi ngờ mình bị lừa, anh C. đã tìm gặp Thiện để đối chất. Tại đây, biết không thể chối cãi, Thiện thừa nhận không hề có lô rượu nào và toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã được Thiện tiêu xài vào mục đích cá nhân nên chỉ có thể trả lại cho anh C. 23,5 triệu đồng.

Bức xúc trước hành vi gian dối của Thiện, anh C. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tạm giữ đối tượng Thiện. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.