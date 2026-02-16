Từ 10 giờ sáng mai, CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra lỗi vi phạm này, người tham gia giao thông lưu ý

Căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết 22/2), lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ. Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TPHCM và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa, mục tiêu là hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng xe cộ tăng vọt.

Đối với những tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, cảnh sát giao thông sẽ có quyết định cấm ô tô trọng tải lớn theo khung giờ để tránh xảy ra xung đột, hạn chế các rủi ro.

"Chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí xe đặc chủng, để dẫn các đoàn xe máy đông thoát khỏi các điển ùn ứ", đại diện Cục CSGT tiếp tục thông tin.

Cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: Sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm.

Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp. Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

"Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết", đại diện Cục CSGT thông tin.

Cục Cảnh sát giao thông cũng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn - Cà Mau. Các tổ công tác sẽ triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24h với 4 ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác gồm 3-5 cán bộ, chiến sĩ, do chỉ huy có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò tổ trưởng. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn. Cục Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và các trục của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.

Chi tiết mức phạt nồng độ cồn 2026 đối với tất cả các loại xe

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Theo đó, người điều khiển phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp, xe máy chuyên dùng) vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền, đồng thời áp dụng hình thức bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX), hoặc tước quyền sử dụng GPLX. Cụ thể

Đối với ô tô và các loại xe tương tự ô tô

Mức 1 (Chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở): Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Mức 2 (Vượt 0,25 - 0,4 mg/l khí thở): Phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng GPLX từ 16 - 18 tháng.

Mức 3 (Vượt quá 0,4 mg/l khí thở): Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng.

Đối với xe máy (mô tô, xe gắn máy)

Mức 1 (Chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở): Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Mức 2 (Vượt 0,25 - 0,4 mg/l khí thở): Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng.

Mức 3 (Vượt quá 0,4 mg/l khí thở): Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng.

Đối với xe đạp, xe đạp máy và xe thô sơ

Mức 1: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Mức 2: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.

Mức 3: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Đối với máy kéo và xe máy chuyên dùng

Mức 1: Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Mức 2: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước GPLX từ 10 - 12 tháng.

Mức 3: Phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước GPLX từ 22 - 24 tháng.

Không chấp hành đo nồng độ cồn sẽ bị xử phạt với mức phạt nồng độ cồn cao nhất?

Mức phạt không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ (tức lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn) sẽ áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể mức phạt chính thức sẽ như sau:

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với ô tô: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với xe máy: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Lỗi không chấp hành thổi nồng độ cồn đối với xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Ngoài ra, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cá nhân có hành vi vi phạm nồng độ cồn từ năm 2025, ngoài việc phạt tiền theo mức độ nồng độ cồn thì còn áp dụng biện pháp trừ điểm giấy phép lái xe, cụ thể:

- Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở: Trừ 4 điểm giấy phép lái xe;

- Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở: Trừ 10 điểm giấy phép lái xe;

Mức trừ điểm giấy phép lái xe nêu trên áp dụng cho cả xe ô tô, xe máy.