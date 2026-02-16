Dịp Tết Nguyên đán, Công an xã được xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường nào: Ai cũng nên biết kẻo bị phạt

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn đường bộ. Cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, công an cấp xã cũng được huy động tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cơ sở. Tuy nhiên, không phải tuyến đường nào cũng thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng này. Vậy theo quy định hiện hành, dịp Tết công an xã được kiểm tra, xử lý vi phạm trên những tuyến đường nào?

Ảnh minh hoạ

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 13/2025/TT-BCA (sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 30 Thông tư 73/2024/TT-BCA), trong trường hợp không có lực lượng Cảnh sát giao thông đi cùng, công an cấp xã chỉ được kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và phải báo cáo kết quả thực hiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

Khi phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ vi phạm, công an xã được quyền xử lý một số hành vi cụ thể.

Trong đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Hành vi chở quá số người quy định bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng nếu chở 2 người (trừ các trường hợp được phép như chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu, người khuyết tật hoặc áp giải người vi phạm pháp luật); trường hợp chở từ 3 người trở lên sẽ bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn, mức phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng; nếu gây tai nạn giao thông có thể bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng.

Lỗi dừng, đỗ xe không đúng quy định bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng; dừng, đỗ trên cầu bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng; dừng, đỗ trong hầm đường bộ sai quy định bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; nếu gây tai nạn, mức phạt từ 10 đến 14 triệu đồng.

Hành vi lạng lách, đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng; nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể tăng lên từ 10 đến 12 triệu đồng. Người điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Trường hợp sử dụng ô (dù) khi điều khiển phương tiện bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn giao thông có thể bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Hành vi kéo, đẩy xe khác hoặc vật khác bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng; nếu gây tai nạn, mức phạt từ 10 đến 14 triệu đồng.

Đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, chủ phương tiện có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện bị phạt cảnh cáo; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc công suất động cơ điện từ 4 kW trở lên bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Ngoài các hành vi nêu trên, nếu phát hiện phương tiện có vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội mà không kịp thời ngăn chặn có thể gây hậu quả nguy hiểm, công an xã được xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm khác, lực lượng này được xử lý trong phạm vi thẩm quyền; nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì phải lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định.