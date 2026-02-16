Khởi tố chủ doanh nghiệp Nguyễn Huỳnh Thanh Triều

Ngày 16/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết trên báo Vietnamnet rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Huỳnh Thanh Triều (55 tuổi, cư trú tại xã Vinh Kim) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo thông tin ban đầu, bà Triều là đại diện một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thu gom rác thải sinh hoạt không độc hại, được thành lập từ năm 2018. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này phát sinh tình trạng nợ thuế kéo dài. Tháng 11/2025, Chi cục Thuế khu vực Cầu Ngang – Trà Cú đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp.

Nguyễn Huỳnh Thanh Triều tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

Báo Thanh Niên dẫn thông tin kết quả điều tra bước đầu xác định, từ quý IV/2023 đến quý II/2024, bà Triều trực tiếp thu tiền của 83 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và lập 280 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp, với tổng số tiền thanh toán hơn 713 triệu đồng.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến 5/7/2024, doanh nghiệp còn thu phí dịch vụ thu gom rác của 597 hộ dân với tổng số tiền hơn 556 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn và không kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thuế bị trốn hơn 206 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.