Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông

Nguyễn Hải, Theo nld.com.vn 13:31 16/02/2026
Tại các hoa ở TP HCM, sáng sớm 29 Tết nhiều lô bán hoa kiểng đã được tiêu thụ hết. Trong khi cùng ký năm ngoái vẫn còn ê hề.

Từ sáng sớm 29 Tết tại các chợ hoa ở TP HCM như Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Gia Định, cho thấy các lô bán hoa kiểng đã được bán hết. Anh Trần Ngọc Long, ở Vĩnh Long bán hoa kiểng tại Công viên Lê Văn Tám, vủi vẻ cho biết đã bán gần hết từ tối hôm qua, sáng nay còn hơn chục chậu được giảm giá còn phân nửa để bán nhanh còn về quê sớm cho kịp cúng mâm cơm rước ông bà chiều 29 Tết. 

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 1.

Tại Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM) vẫn còn nhiều người tìm đến mua bông Tết

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 2.

Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM) không còn bông để bán

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 3.

Khu vực bán đào tại Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM) trống hoa kiểng

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 4.

Người bán hoa Tết dọn dẹp trả mặt bằng

Tại chợ hoa Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM) sáng 29 Tết

Còn tại Công viên 23 Tháng 9, các lô bán hoa kiểng đã bán hết sạch, chỉ còn vài lô là còn bông với số lượng ít vẫn còn bán với mức giảm giá hơn phân nửa so với ngày hôm qua. Còn các lô bán hoa đào cũng đã trả mặt bằng sớm cho công viên để tái lập lại hiện trạng của công viên. 

Tại công viên, hoa Tết tập trung ra lề đường để bán giảm giá chỉ còn phân nửa nên được nhiều người tập trung về đây mua khá nhiều. 

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 5.

Sáng 29 Tết, tại siêu thị Mega ở phường An Khánh, TP HCM còn thưa thớt hoa

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 6.

Nhiều người vẫn còn mua bông Tết muộn tại siêu thị

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 7.

Còn một ít hoa ở siêu thị

Còn tại các trung tâm, siêu thị ở TP HCM, ngày hôm qua vẫn còn bày la liệt các loại hoa cắt cành, hoa chậu. Và ngay tối 28 Tết, nhiều người cũng đã vào siêu thị mua sắm rất đông cũng chỉ còn một số loại hoa.

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 8.

Khách mua bông cắt cành tại chợ Bình Khánh, phường An Khánh, TP HCM, sáng 29 Tết

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 9.

Mai bán lề đường giảm còn 150.000 đồng/chậu

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 10.

Ê hề hoa cúc, vạn thọ bán trên đường ở phường An Khánh, TP HCM, với giá giảm còn 100.000 đồng/cặp

Chợ hoa sáng 29 Tết: Nhiều lô đã bán hết sạch bông- Ảnh 11.

Hoa giảm giá

Còn tại các chợ truyền thống ở TP HCM, trong ngày 28 Tết tiểu thương bày bán bông la liệt thì sáng nay cũng chỉ còn vài ba điểm. Giá cũng được giảm giá mạnh so với ngày hôm qua. 

Sáng 29 Tết tại chợ Bình Khánh, phường An Khánh, TP HCM

