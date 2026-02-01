Lúc 19 giờ ngày 15/2, chương trình khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí rộn ràng với màn múa trống, lân sư rồng và các tiết mục ca nhạc mừng Đảng, mừng xuân. Ngay từ sớm, dòng người đã đổ về khu vực trung tâm để chờ đón khoảnh khắc mở màn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp đặc trưng của những ngày cận Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở màn: Ngựa khổng lồ “chiếm sóng”, công nghệ hiện đại gây choáng ngợp

Năm nay, đường hoa mang chủ đề “Xuân hội tụ, vững bước vươn mình”, được đầu tư đồng bộ về ý tưởng lẫn công nghệ. Nhiều tiểu cảnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thực tế tăng cường (AR), cho phép khách tham quan tương tác, quét mã để trải nghiệm hiệu ứng hình ảnh động. Cách làm này không chỉ tăng tính hấp dẫn mà còn tạo dấu ấn mới cho một sự kiện vốn đã trở thành “thương hiệu” mỗi dịp xuân về.

Tối 15/2 (28 tháng chạp), người dân và du khách ở TP.HCM đã được trải nghiệm phiên bản đặc biệt của đường hoa Nguyễn Huệ 2026 ngay trong đêm khai mạc.

Linh vật ngựa chính thức trở lại sau 12 năm với diện mạo hiện đại, thu hút đông đảo du khách chụp ảnh.

Trải dài từ giao lộ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng, đây là năm thứ 23 sự kiện văn hóa đặc trưng này được tổ chức, hứa hẹn mang đến không gian du xuân rực rỡ cho người dân và du khách.

Sau 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật ngựa tái xuất với tạo hình cách tân, kết hợp đường nét truyền thống và phong cách thiết kế hiện đại. Không gian được triển khai theo ba chương: “Xuân hội nhập” – “Cội nguồn gấm hoa” – “Tương lai vững bước”, dẫn dắt người xem từ những giá trị văn hóa nền tảng đến khát vọng phát triển bền vững.

Lần đầu tiên, đường hoa được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Trung tâm và công viên Quang Trung. Sự kết nối này góp phần mở rộng không gian lễ hội, giảm áp lực tập trung đông người, đồng thời tạo thêm nhiều điểm tham quan cho người dân.

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc bên những thảm hoa rực rỡ sắc màu.

Nhiều đại cảnh gây ấn tượng mạnh như “Nhất mã thong dong” với hình ảnh ngựa khổng lồ giữa thảm cỏ xuân; “Ngựa 9 hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh; “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa dân gian Nam Bộ. Đáng chú ý, cụm “Giang sơn cẩm tú” quy tụ 9 ngựa phi nước đại, trong đó 3 linh vật đại diện cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương, biểu trưng cho tinh thần liên kết và phát triển.

Ghi nhận trong tối khai mạc, nhiều người dân bày tỏ sự hào hứng trước diện mạo mới của đường hoa.

Chị Trần Minh Thư (ngụ phường Sài Gòn) cho biết: “Năm nay tôi ấn tượng vì có nhiều ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các tiểu cảnh có thể tương tác bằng điện thoại. Con tôi rất thích vì vừa được xem hoa, vừa có trải nghiệm mới lạ.”

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Nam (Phường Bình Thạnh) nhận xét: “Hình tượng ngựa năm nay thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống. Việc mở rộng sang nhiều địa điểm giúp gia đình tôi thoải mái tham quan hơn, không quá chen chúc như trước.”

Dòng người tham quan kéo dài suốt tuyến phố đi bộ, tạo nên bức tranh xuân sôi động trong đêm khai mạc.

Không khí rộn ràng trong đêm khai mạc khi hàng nghìn người dân đổ về trung tâm thưởng ngoạn đường hoa.

Còn bà Lê Kim Phượng chia sẻ: “Tôi thích nhất khu trưng bày hoa của các tổng lãnh sự quán. Mỗi gian có phong cách riêng, tạo cảm giác như được du xuân qua nhiều nền văn hóa khác nhau.”

Theo ban tổ chức, bên cạnh vai trò là điểm đến văn hóa -du lịch dịp Tết, sự kiện còn gửi gắm thông điệp về niềm tin và khát vọng vươn lên của TP.HCM trong năm mới.

Đường hoa mở cửa phục vụ công chúng từ tối 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2/2026 (28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết), hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách trong những ngày đầu xuân.