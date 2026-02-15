Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao

Ghi nhận vào sáng và chiều ngày 27 Tháng Chạp, tại chợ Hàng Bè và khu vực ngõ Cầu Gỗ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân đã tấp nập mua sắm các thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết Nguyên Đán
Nhiều du khách quốc tế cũng tranh thủ xuống phố tận hưởng không khí Tết khiến tuyến đường đông nghẹt
Đắt khách nhất tại chợ là các quầy bán gà lễ ngậm hoa hồng, giá dao động từ 450.000 - 800.000 đồng/con tùy vào trọng lượng gà
Các loại đồ Tết cũng được bày bán khắp nơi
Chợ Hàng Bè được mệnh danh là "chợ nhà giàu" - một khu chợ quen thuộc của người dân Hà Nội bởi nơi đây tập trung đa dạng mặt hàng phục vụ lễ Tết
Các loại xôi được bán theo đĩa lớn nhỏ tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, phổ biến ở mức 50.000 - 120.000 đồng/đĩa.
Ngoài những loại thực phẩm truyền thống, chợ Hàng Bè còn nổi tiếng là khu chợ chuyên bán đồ nấu sẵn như thịt quay, các món xào, canh…
Đặc biệt, món cá kho nức tiếng chợ Hàng Bè cũng được khách hàng rất quan tâm. Giá mỗi hộp cá kho dao động từ 250.000 đồng/kg, không có gì thay đổi so với ngày thường
Những nồi cá kho đã bán hết được xếp chồng mang về
Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ, người dân có thể sắm trọn mâm cỗ cúng tất niên mà không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị
Nhiều người cho biết, dù giá cả một số mặt hàng có phần cao hơn ngày thường nhưng họ vẫn sẵn sàng lựa chọn vì chất lượng món ăn không hề thay đổi qua nhiều năm
"Giá cả đợt Tết có tăng nhẹ thì vẫn chấp nhận được. Quan trọng là hương vị từ bao nhiêu năm nay vẫn vậy, hơn nữa đi chợ Hàng Bè để tận hưởng không khí đặc trưng của khu chợ truyền thống cũng rất thú vị", chị Thảo Linh (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ