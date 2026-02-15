Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao

Hương Cherry, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 19:57 15/02/2026
Ngay từ sáng sớm ngày 27 Tháng Chạp, nhiều người dân Thủ đô đã tấp nập xuống phố mua sắm thực phẩm thiết yếu cho dịp Tết tại chợ Hàng Bè. Trong đó, gà luộc ngậm hoa hồng được ghi nhận có mức giá cao nhất lên tới 800.000 đồng/con.

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 1.

Ghi nhận vào sáng và chiều ngày 27 Tháng Chạp, tại chợ Hàng Bè và khu vực ngõ Cầu Gỗ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân đã tấp nập mua sắm các thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết Nguyên Đán

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 2.

Nhiều du khách quốc tế cũng tranh thủ xuống phố tận hưởng không khí Tết khiến tuyến đường đông nghẹt

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 3.

Đắt khách nhất tại chợ là các quầy bán gà lễ ngậm hoa hồng, giá dao động từ 450.000 - 800.000 đồng/con tùy vào trọng lượng gà

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 4.

Các loại đồ Tết cũng được bày bán khắp nơi

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 5.

Chợ Hàng Bè được mệnh danh là "chợ nhà giàu" - một khu chợ quen thuộc của người dân Hà Nội bởi nơi đây tập trung đa dạng mặt hàng phục vụ lễ Tết

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 6.

Các loại xôi được bán theo đĩa lớn nhỏ tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, phổ biến ở mức 50.000 - 120.000 đồng/đĩa.

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 7.

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 8.

Ngoài những loại thực phẩm truyền thống, chợ Hàng Bè còn nổi tiếng là khu chợ chuyên bán đồ nấu sẵn như thịt quay, các món xào, canh…

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 9.

Đặc biệt, món cá kho nức tiếng chợ Hàng Bè cũng được khách hàng rất quan tâm. Giá mỗi hộp cá kho dao động từ 250.000 đồng/kg, không có gì thay đổi so với ngày thường

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 10.

Những nồi cá kho đã bán hết được xếp chồng mang về

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 11.

Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ, người dân có thể sắm trọn mâm cỗ cúng tất niên mà không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 12.

Nhiều người cho biết, dù giá cả một số mặt hàng có phần cao hơn ngày thường nhưng họ vẫn sẵn sàng lựa chọn vì chất lượng món ăn không hề thay đổi qua nhiều năm

Soi giá chợ “nhà giàu” 27 Tết: Gà ngậm hoa hồng gần 1 triệu đồng/con vẫn bán vèo vèo, khách nói một câu nghe là hiểu vì sao- Ảnh 13.

"Giá cả đợt Tết có tăng nhẹ thì vẫn chấp nhận được. Quan trọng là hương vị từ bao nhiêu năm nay vẫn vậy, hơn nữa đi chợ Hàng Bè để tận hưởng không khí đặc trưng của khu chợ truyền thống cũng rất thú vị", chị Thảo Linh (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ

