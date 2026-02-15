Người trồng lá dong ở Hưng Yên hối hả vào vụ Tết, đóng hàng xuất đi trời Tây

Theo kinh nghiệm của người dân, khoảng thời gian từ đầu tháng Chạp cho tới ngày cận Tết Nguyên đán được xem là “thời điểm vàng” khi lá dong bước vào vụ thu hoạch chính trong năm.

Dạo quanh khắp đường lớn ngõ nhỏ của xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, không khó để bắt gặp cảnh người dân tất bật chọn, phân loại lá dong thành từng xấp.

Từ đầu tháng Chạp cho tới ngày cận Tết Nguyên đán là thời điểm người dân xã Khoái Châu và phường Hồng Châu bận rộn thu hoạch lá dong phục vụ thị trường Tết.

Cẩn thận sắp xếp từng tàu lá dong, ông Ngô Trọng Vụ (xã Khoái Châu) cho biết cây lá dong rất dễ trồng, ít sâu bệnh, và đặc biệt vào vụ Tết lá dong giúp người dân có được nguồn thu nhập đáng kể.

Theo đó, lá sau khi cắt từ ngoài vườn về sẽ được phân loại, rồi bó thành từng bó riêng, mỗi bó khoảng 100 lá. Với những lá to đẹp, có thể bán được với giá từ 100.000-150.000 đồng/bó. Trung bình, mỗi sào trồng lá dong giúp mang lại thu nhập khoảng 10 triệu đồng/năm.

Lá dong được trồng xen kẽ với cây ăn quả giúp mang lại thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Nhờ đem lại nguồn thu nhập cao lại không mất nhiều công sức chăm sóc, những năm gần đây, diện tích trồng lá dong ở xã Khoái Châu ngày càng được mở rộng. Người dân có thể tận dụng trồng xen kẽ với chuối, nhãn...

Phường Hồng Châu hiện có hơn 20ha diện tích trồng lá dong. Ngày thường, lá được cắt bán phục vụ gói xôi, gói bánh nếp, bánh tẻ..., còn chính vụ Tết Nguyên đán được thu hoạch phục vụ việc gói bánh chưng.

Lá dong phường Hồng Châu có tiếng trên thị trường nhờ bản lá to, xanh thẫm bắt mắt nên được thương lái ưa chuộng tìm mua.

Lá dong Hồng Châu là loại lá nếp, có tiếng trên thị trường nhờ bản lá to, xanh thẫm bắt mắt nên được các thương lái ưa chuộng săn tìm. Thời điểm này, tại các nhà vườn, lá dong loại 1 được bán với giá từ 800 đến 1.000 đồng/lá, càng cận Tết thì giá tăng cao hơn.

Anh Dương Văn Tùng (trú tại phường Hồng Châu) cho biết, gia đình hiện trồng 5 sào lá dong xen dưới tán cây nhãn. Mặc dù là cây trồng phụ nhưng lại cho thu nhập chính cho gia đình.

Sau khi thu hoạch, lá dong được phân loại và xếp thành từng bó khoảng 100 lá.

“Nhận thấy địa phương có diện tích trồng lá dong lớn, tôi thu mua lá của người dân trong xã rồi xuất bán đi các tỉnh, thành phố trong nước. Ngoài ra, tôi liên hệ với một số công ty xuất khẩu lá dong ra nước ngoài để giới thiệu sản phẩm của địa phương”, anh Tùng cho hay.

Từ tháng 9 Âm lịch đến nay, anh Tùng đã thu mua và giao cho một số công ty xuất khẩu hơn 10 chuyến, mỗi chuyến khoảng 10 vạn lá dong sang thị trường các nước châu Âu, châu Á để phục vụ cộng đồng người Việt gói bánh chưng đón Tết cổ truyền. Những lá đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu được thu mua với giá cao hơn khoảng 15-20% so với tiêu thụ trong nước.

Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, lá dong tại Hưng Yên còn được xuất khẩu sang nước ngoài để phục vụ kiều bào.

Việc lá dong Hồng Châu từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu đã góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, đưa hương vị Tết cổ truyền của quê hương đến với cộng đồng người Việt xa xứ.

Anh Nguyễn Văn Hoạt ở tổ dân phố 1, chủ cơ sở thu mua và xuất bán lá dong ở phường cho biết, Ngoài thị trường trong nước, hiện nay, cơ sở sản xuất của tôi đã kết nối để xuất khẩu lá dong sang Cộng hoà Liên bang Đức phục vụ kiều bào người Việt Nam và người nước ngoài.

Để phục vụ xuất khẩu, lá dong phải được tuyển chọn kỹ, bảo đảm độ tươi, dai, màu sắc đồng đều. Nhờ liên kết chặt chẽ với các hộ trồng lá dong trong phường, cơ sở luôn chủ động được nguồn hàng ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo đầu ra bền vững cho nông dân địa phương.