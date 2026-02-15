Thót tim clip 2 trẻ nhỏ ôm chậu mai ngồi trong cốp xe đang chạy ngoài đường, xem mà lạnh sống lưng

Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc xe di chuyển trên đường khi trời nhá nhem tối. Phần cửa cốp phía sau mở toang, bên trong là hai bé nhỏ tuổi ngồi cạnh nhau, ở giữa đặt một chậu cây mai khá lớn. Hai bé dường như dùng tay giữ chậu cây để tránh xê dịch. Toàn bộ khoang cốp không hề có dây an toàn hay bất kỳ biện pháp bảo vệ nào dành cho trẻ em.

Điều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ là việc chiếc xe vẫn đang lưu thông trên đường, xung quanh có nhiều phương tiện qua lại. Chỉ cần một tình huống phanh gấp, va chạm nhẹ hoặc chậu cây đổ về phía trước, hậu quả có thể rất nghiêm trọng đối với hai đứa trẻ.

Hình ảnh được ghi lại thu hút sự chú ý của nhiều người

Ngay sau khi đoạn video xuất hiện, hàng nghìn bình luận đã bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người cho rằng hành vi của tài xế là vô cùng thiếu trách nhiệm, coi thường sự an toàn của trẻ nhỏ. Một số ý kiến nhận định, dù vì bất kỳ lý do gì như chở đồ cồng kềnh hay thiếu chỗ ngồi, việc để trẻ em ngồi trong cốp xe khi xe đang chạy là hành vi không thể chấp nhận.

“Chỉ cần thắng gấp một cái là các bé có thể bị hất văng ra ngoài” một tài khoản bình luận.

“Nhìn mà thót tim. Người lớn sao có thể vô tư đến vậy?”

“Nhiều người chở cây cảnh Tết trong cốp đã thấy không an toàn, sao lại đặt trẻ em vào vị trí rủi ro như thế này?” ý kiến khác nêu quan điểm.

Theo quy định về an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện phải đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách trên xe. Trẻ em khi ngồi trên ô tô cần được bố trí ghế phù hợp, thắt dây an toàn đúng cách. Việc để người ngồi trong khoang chở hàng hoặc cốp xe, đặc biệt khi xe đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và có thể bị xử phạt theo quy định.

Các chuyên gia an toàn giao thông cũng nhiều lần cảnh báo, khu vực cốp xe không được thiết kế để chở người. Khi xảy ra va chạm từ phía sau, đây là vị trí chịu lực trực tiếp và rất khó đảm bảo an toàn. Ngoài ra, việc cửa cốp mở khi xe đang chạy còn làm tăng nguy cơ đồ đạc rơi xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.

Hiện chưa rõ thời điểm và địa điểm cụ thể của đoạn video. Tuy nhiên, làn sóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với vấn đề an toàn của trẻ nhỏ khi tham gia giao thông.