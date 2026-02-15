Zeit Media: Sáng tạo và nghệ thuật là “cánh buồm” đưa truyền thông Việt vươn mình ra biển lớn

Khi nghệ thuật trở thành “ngôn ngữ” truyền thông đương đại

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của đất nước với nhiều lễ kỷ niệm lớn, mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và xã hội. Với Zeit Media, đây cũng là cơ hội để chứng minh bản lĩnh khi liên tiếp được giao thực hiện nhiều dự án truyền thông mang tầm vóc quốc gia.

Định hướng phát triển theo tinh thần dẫn dắt bởi mỹ học, Zeit Media coi cảm xúc thẩm mỹ là nền tảng khởi tạo mọi ý tưởng và cũng là cốt lõi tạo nên trải nghiệm. Điều này được phản ánh rõ nét qua từng dự án mà doanh nghiệp triển khai. Không đi theo lối mòn của những chương trình kỷ niệm mang tính chính luận thường thấy, mỗi dự án là một cuộc gặp gỡ của chiều sâu văn hóa và tư duy thẩm mỹ, tạo nên những trải nghiệm nghệ thuật vừa chạm tới cảm xúc, vừa mang giá trị vượt thời gian.

Ở triển lãm “95 năm Cờ Đảng Soi Đường”, Zeit Media tạo nên một không gian trưng bày ấn tượng, nơi ánh sáng, bố cục và nhịp dẫn đưa người xem đi qua các lát cắt lịch sử bằng cảm xúc và trải nghiệm sống động. Triển lãm không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông, mà còn trở thành dấu mốc tiêu biểu cho cách Zeit Media ứng dụng công nghệ và nghệ thuật sân khấu trong truyền thông chính trị đương đại.

Với sự kiện Công ước Hà Nội - Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Zeit Media sử dụng các công nghệ trình diễn hiện đại để thiết kế và dàn dựng tiết mục sử thi “Từ hành trình Liên hợp quốc đến Công ước Hà Nội” dài 30 phút, gồm ba chương xuyên suốt lịch sử 80 năm của tổ chức.

Mới nhất, tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, khán giả được khám phá hành trình lịch sử, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua màn kết hợp hoàn hảo giữa thực cảnh, đồng diễn và ngôn ngữ thị giác đương đại.

Bên cạnh những chương trình sự kiện chính luận, Zeit Media còn ghi dấu ấn với show truyền hình thực tế đầu tiên về Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam - “Chiến Sĩ Quả Cảm” và chiến dịch cộng đồng “Không Một Một Mình - Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến”. Đây đều là những minh chứng cho thấy năng lực triển khai toàn diện của Zeit Media, từ sáng tạo nội dung, tổ chức sự kiện quy mô lớn đến kiểm soát rủi ro ở mức cao.

Dưới sự chèo lái của “thuyền trưởng” - Founder, Đạo diễn Nguyễn Hữu Trung, Zeit Media từng bước tạo dựng danh tiếng, phát triển quy mô để ngày càng vững vàng trên hành trình “vươn mình ra biển lớn”, kiến tạo những chuẩn mực mới cho ngành bằng chất lượng, chiều sâu và giá trị xã hội bền vững.

“Art Comes First” - Một thập kỷ nghệ thuật dẫn lối

Hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Zeit Media không đi lên bằng những bước nhảy vội vã, mà bằng quá trình tích lũy tư duy, thử nghiệm và tự vấn liên tục về bản chất của sáng tạo.

Khởi nguồn từ lý tưởng của Founder Nguyễn Hữu Trung, Zeit Media ra đời với một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng theo suốt hành trình làm nghề: nghệ thuật có thể đi xa đến đâu trong thế giới truyền thông và sự kiện? Với anh, ánh sáng và âm nhạc chưa bao giờ chỉ là phương tiện biểu đạt. Chúng là ngôn ngữ cảm xúc, là cách con người kết nối với nhau trong những khoảnh khắc mang ý nghĩa lớn hơn đời sống thường nhật.

Dù vậy, con đường của Zeit Media không thiếu những lần thử nghiệm và cả những thất bại. Song chính từ những va vấp đó, Zeit Media dần hình thành triết lý “Art Comes First” (Tạm dịch: Nghệ thuật là yếu tố hàng đầu), coi “cái đẹp” là một hệ tư tưởng chi phối toàn bộ quá trình sáng tạo, từ thiết kế sân khấu, chiến lược nội dung cho đến cách cảm xúc được dẫn dắt.

Trong bối cảnh ngành truyền thông có xu hướng vận hành nhanh và thiên về hiệu ứng ngắn hạn, Zeit Media lựa chọn đầu tư vào chiều sâu nội dung, trải nghiệm và giá trị lâu dài. Sự kiên định này giúp Zeit Media tạo được bản sắc giữa thị trường đầy biến động, nơi ranh giới giữa tính sáng tạo và yếu tố thương mại ngày càng mong manh.

Vì vậy, với Zeit Media, “vươn mình ra biển lớn” không phải là hành trình tìm kiếm sự hiện diện ồn ào, mà là quá trình trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh sáng tạo, một con đường đặt nghệ thuật ở trung tâm, để mỗi trải nghiệm không chỉ diễn ra trọn vẹn trong khoảnh khắc, mà còn tiếp tục sống trong ký ức và cảm xúc của cộng đồng.

Trong hành trình vươn mình ra biển lớn, Zeit Media tin rằng mỗi dự án không đơn thuần là một chương trình sự kiện, mà là một tác phẩm nghệ thuật của kết nối và cảm xúc. Với tầm nhìn chiến lược, năng lực sáng tạo và khả năng vận hành chuyên nghiệp trong các dự án mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, Zeit Media kiến tạo những trải nghiệm độc bản, nơi chiều sâu văn hóa gặp gỡ tư duy thẩm mỹ, công nghệ hòa quyện để kể những câu chuyện sống động và giàu sức lan tỏa.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt vẻ vang của Zeit Media khi nỗ lực bền bỉ của chúng tôi được đền đáp bằng hàng loạt giải thưởng danh giá từ các chương trình uy tín hàng đầu trong ngành. Những chiếc cúp này không chỉ là sự công nhận cho năng lực chuyên môn, mà còn là lời cam kết của chúng tôi về chất lượng dịch vụ chỉn chu, khẳng định vị thế của Zeit Media trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.