Vươn tầm, tử tế và bền vững: Doanh nghiệp cùng viết tiếp câu chuyện Việt Nam tại Gala WeChoice Awards 2025

Trên sân khấu rực sáng trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả, những chiếc cúp ở hai hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” và “Dự án CSR Truyền cảm hứng” không đơn thuần là giải thưởng, mà là sự khẳng định cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới.

Doanh nghiệp “Vươn mình ra biển lớn”

Danh sách đề cử cho hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” năm nay quy tụ nhiều tên tuổi lớn như ACB, Canifa, DatVietVAC Group Holdings, Tập đoàn Đại Dũng, FPT, HDBank, Masterise Homes, Sun Group, T&T Group, TH Group, AgriS, VietinBank, VinFast, VPBank, Zeit Media…

Khoảnh khắc đại diện các doanh nghiệp bước lên sân khấu nhận cúp trong tiếng vỗ tay vang dội đã trở thành một điểm nhấn giàu cảm xúc của Gala. Đó không chỉ là sự tôn vinh riêng lẻ, mà là sự ghi nhận cho một thế hệ doanh nghiệp Việt đang chủ động hội nhập, nâng chuẩn quản trị và đặt phát triển bền vững làm trọng tâm.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tinh thần “vươn mình” được thể hiện qua việc chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và tích hợp phát triển bền vững vào chiến lược dài hạn.

Với hơn ba thập kỷ phát triển, ACB khẳng định vị thế bằng nền tảng quản trị minh bạch và tiên phong xây dựng Khung Tài chính Bền vững, tích hợp 22 chỉ số môi trường - xã hội trong báo cáo có đảm bảo bởi KPMG. Dữ liệu cho thấy, dù chi phí dự phòng tăng cao, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ACB đã giảm xuống 0,97%, mức thấp nhất kể từ năm 2023 và nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh lên 114%, từ mức khoảng 78% cuối năm 2024. Năm 2025, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt khoảng 22.900 tỷ đồng, tăng so với năm trước, cho thấy năng lực tạo lợi nhuận từ hoạt động chính ổn định.

Song song đó, HDBank mở rộng dấu ấn quốc tế qua hợp tác xuyên biên giới, phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh và đẩy mạnh ESG, với 94% giao dịch thực hiện qua kênh số. Tăng trưởng đi cùng trách nhiệm xã hội khi ngân hàng triển khai hàng loạt chương trình y tế, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng quy mô lớn.

Trong khi đó, VietinBank xem chuyển đổi số và bán lẻ là trụ cột, với dư nợ bán lẻ tăng gần 26%, phần lớn khách hàng và sản phẩm được khai thác qua nền tảng số. Hàng trăm tính năng mới, tỷ lệ giải ngân online cao và định hướng ứng dụng AI, dữ liệu lớn cho thấy nỗ lực xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, cá nhân hóa cho người dùng.

Ở lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và hạ tầng, tinh thần hội nhập được thể hiện qua những dự án xuyên biên giới và chiến lược đầu tư gắn với mục tiêu quốc gia. Những tập đoàn như T&T Group mở rộng hiện diện tại Đức, Mỹ, Lào…, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu từ nông sản đến năng lượng tái tạo. Các dự án điện gió quy mô lớn truyền tải điện về Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh, mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh.

Trong ngành sản xuất và thời trang, câu chuyện “vươn mình” lại được kể bằng ngôn ngữ của tiêu chuẩn quốc tế và phát triển bền vững. Những thương hiệu như Canifa tiên phong đạt các chứng chỉ toàn cầu về nguyên liệu và an toàn sản phẩm, đầu tư tổ hợp sản xuất theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED, xây dựng chuỗi giá trị khép kín nhằm tối ưu tài nguyên và giảm phát thải. Việc mở rộng hệ thống gần 100 cửa hàng trong nước, đồng thời đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như Amazon cho thấy tham vọng bước ra thị trường khu vực và toàn cầu của thương hiệu Việt.

Đáng chú ý, ở hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng không tách rời trách nhiệm xã hội. Các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí, học bổng cho học sinh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ cộng đồng vùng sâu vùng xa, các chiến dịch thiện nguyện kéo dài hàng chục năm… đang trở thành một phần của chiến lược phát triển dài hạn chứ không chỉ là hoạt động bên lề. Tinh thần này cho thấy doanh nghiệp Việt ngày càng ý thức rõ vai trò của mình trong việc tạo ra giá trị chung cho xã hội.

Doanh nghiệp gieo những giấc mơ

Ở hạng mục “Dự án CSR Truyền cảm hứng”, cộng đồng bình chọn cho Dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ và Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc. Hội đồng Chuyên môn lựa chọn “Giấc mơ Lọ Lem” của PNJ, cùng Ngân hàng Hạnh phúc và Viet Nam Love.

Trong số đó, “Giấc mơ Lọ Lem” ghi dấu ấn nhờ cách tiếp cận trao quyền thay vì chỉ hỗ trợ vật chất. Hướng tới trẻ em gái yếu thế, dự án xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng kết hợp ngày hội cộng đồng, nơi các em được tự tin tỏa sáng trên sân khấu và tham gia các workshop khám phá giá trị bản thân, với sự đồng hành của Hoa hậu H’Hen Niê.

Chỉ trong 10 tháng, dự án đã tiếp cận 1.000 bé gái, thu hút hơn 21.000 lượt tham dự, 38 đối tác đồng hành và gần 21 triệu lượt tiếp cận truyền thông. Điểm đặc biệt nằm ở chiến lược phân cấp CSR, bản địa hóa tại chi nhánh và mô hình đối tác cộng hưởng giá trị. PNJ không chỉ tổ chức một sự kiện, mà đang xây dựng một hệ sinh thái đồng hành dài hạn với trẻ em gái yếu thế.

Vinh danh trở thành khởi đầu của những hành trình lan toả mới

Trước thềm Gala, VCCorp phối hợp cùng The BROS Entertainment tổ chức phiên networking đặc biệt mang tên “The Recognition Moment: Impact in Action”. Đây không phải một lễ vinh danh độc lập, mà là không gian kết nối chiến lược dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân dẫn dắt trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, kinh tế.

Sự đồng hành của The BROS Entertainment, đơn vị giải trí, tư vấn chiến lược và quản lý tài năng đứng sau nhiều dự án âm nhạc, sự kiện quy mô lớn, đã phối hợp tổ chức sản xuất, vận hành và tạo nên không gian phiên kết nối sang trọng, chuyên nghiệp, chỉn chu trong từng chi tiết. Với kinh nghiệm sản xuất các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, tổ chức sự kiện thương hiệu tầm cỡ và xây dựng hệ sinh thái giải trí, The BROS mang đến trải nghiệm ấn tượng cho nhóm khách hàng đặc biệt tham gia sự kiện và tạo điểm nhấn qua các tiết mục ghi dấu hành trình 10 mùa WeChoice Awards.

Trong không gian lounge đẳng cấp, âm nhạc live tinh tế, những cuộc đối thoại được mở ra với mục tiêu chuyển hóa sự ghi nhận thành hành động. Lãnh đạo VCCorp trực tiếp trao kỷ niệm chương riêng cho các doanh nghiệp, nhấn mạnh tinh thần: giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng cam kết dài hạn.

The Recognition Moment đánh dấu định hướng mới trong hệ sinh thái giải thưởng của VCCorp: tạo lớp kết nối chiến lược trước khi những giá trị được lan tỏa ra đại chúng. Ở đó, hạnh phúc được lựa chọn làm nền tảng chung, không phải như một khái niệm trừu tượng, mà như năng lực xã hội được hình thành từ niềm tin, chuẩn mực và trách nhiệm.

Đồng hành xuyên suốt Gala, La Vie là nhà tài trợ nước khoáng thiên nhiên chính thức cho toàn bộ sự kiện, góp phần đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho khách mời, nghệ sĩ và ban tổ chức. Trong một đêm hội quy tụ hàng nghìn người, sự chỉn chu từ những chai nước khoáng thiên nhiên đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, đem đến chút yên từ thiên nhiên, thầm lặng giữ nhịp cảm xúc liền mạch.

Gala WeChoice Awards 2025 khép lại bằng ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay không dứt. Nhưng phía sau sân khấu là một câu chuyện lớn hơn: khi doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm tăng trưởng, mà chủ động đồng hành cùng cộng đồng, kiến tạo giá trị bền vững và cùng nhau “viết tiếp câu chuyện Việt Nam”.

