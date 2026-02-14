Lừa bán cây cảnh giá rẻ, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 11/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng bằng thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý ham hàng đẹp, giá rẻ của người mua.

Trương Thanh Tưởng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân về việc bị lừa khi giao dịch mua cây cảnh qua Facebook, Zalo. Theo phản ánh, các tài khoản mạng xã hội này có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải hình ảnh vườn cây bonsai quy mô, nhiều cây có giá trị nhưng rao bán với mức giá thấp hơn thị trường nhằm tạo sự hấp dẫn. Khi khách hàng liên hệ đặt mua, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng với lý do “giữ cây”, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Trương Thanh Tưởng (SN 1985, trú xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai). Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động, 6 sim điện thoại và 4 thẻ ATM phục vụ hoạt động lừa đảo.

Bước đầu xác định, từ thủ đoạn trên, Tưởng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.