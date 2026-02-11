Bắt chủ tịch công ty sản xuất 200.000 hộp sữa "hỗ trợ ngừa ung thư" giả, dùng khẩu hiệu “bác sĩ khuyên dùng” để lừa người mua

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 9 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số các bị can có Đặng Danh Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm B.A Việt Nam và Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch công ty, theo Trí thức News.

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fuicoidan do các đối tượng đưa ra thị trường được quảng cáo rầm rộ với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh lý như tiểu đường, mỡ máu, ung thư.

Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fuicoidan - Ảnh: VTV

Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không đảm bảo hàm lượng, nguồn gốc như công bố.

Trên bao bì sản phẩm, thành phần chính được giới thiệu là hoạt chất nhập khẩu từ Nhật Bản, nhưng thực tế nhiều lô sản phẩm lại sử dụng nguyên liệu giá rẻ, có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá chỉ khoảng 1/10 so với thông tin công bố.

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ một số người tiêu dùng cho biết, vì tin tưởng quảng cáo về công dụng sản phẩm, thậm chí tin theo lời giới thiệu mang yếu tố chuyên môn như “bác sĩ khuyên dùng” nên đã sử dụng sản phẩm trên trong thời gian dài trước khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cơ quan công an xác định trong khoảng 3 năm, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.