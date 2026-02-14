Điều tra dòng tiền qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng, quy đổi sang USDT: Hơn 2.500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, công an truy bắt 111 đối tượng

Đồng chí Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến với các đơn vị tham gia phá án

Sau gần 5 tháng phối hợp xác minh, thu thập tài liệu về đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn “làm nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, ngày 16/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an xác lập chuyên án LĐM5 để đấu tranh triệt phá.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ… để kết bạn, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.

Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao, hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để “rút vốn”, “đóng thuế”, “phí xác minh”… Khi không thể tiếp tục nộp tiền, nạn nhân bị chặn liên lạc và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp. Số tiền chiếm đoạt được “rửa” thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.



Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án chủ trương bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước, sau đó mở rộng điều tra. Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt, khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996) – đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997) – phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991) – phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo.

Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án

Từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và Công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia gồm:

1. Phan Thanh Nhi, SN: 1996, HKTT: tổ 13, ấp Tân Đại, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

2. Phạm Thị Thanh Trúc, SN: 2002, HKTT: thôn 9, xã Ea Rook, tỉnh Đăk Lăk.

3. Nguyễn Văn Quốc, SN: 1988, HKTT: ấp 17, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

4. Lương Thị Pằng, SN: 1991, HKTT: thôn Quang Kim, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

5. Huỳnh Hồng Châu, SN: 1994, HKTT: tổ 5, KP Lộc thành, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

6. Trần Trung Hiếu, SN: 1991, HKTT: thôn Nhất Hà, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.

7. Dương Văn Hiền, SN: 2000, HKTT: xóm Hùng Cường, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

8. Lê Thị Bảo Thu, SN: 2021, HKTT: tổ 9, KP Hòa Nội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

9. Lê Thanh Vương, SN: 1995, HKTT: TDP1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

10. Đặng Mỹ Tâm, SN: 2002, HKTT: KP Hòa Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

11. Đào Ngọc Tiến, SN: 2004, HKTT: 487/16 Tô Ngọc Vân, KP 60, phường Tam Bình, TP.HCM

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Một số tang vật thu giữ của các đối tượng Tang vật thu giữ gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki… Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện, với số tiền chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.