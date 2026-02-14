Quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates bất ngờ hiện diện tại Thế giới Di động

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dragon Capital và quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates đã bán ra tổng cộng 1.840.200 cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động trong ngày 09/02 và chính thức không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, có 5 thành viên trong nhóm thực hiện lệnh bán:



Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL): Bán 500.000 cổ phiếu.



Amersham Industries Limited: Bán 500.000 cổ phiếu.



Hanoi Investments Holdings Limited: Bán 500.000 cổ phiếu.



Norges Bank: Bán 300.000 cổ phiếu.



Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust: Bán 40.200 cổ phiếu.



Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu mà cả nhóm nắm giữ giảm từ 74,7 triệu đơn vị (5,09%) xuống còn 72,9 triệu đơn vị (4,96%).

Với tỷ lệ này, nhóm không còn nghĩa vụ phải công bố thông tin khi có những thay đổi nhỏ về sở hữu, trừ khi tỷ lệ này quay trở lại mốc 5% hoặc giảm sâu qua các ngưỡng 1% tiếp theo.



Mặc dù không còn là cổ đông lớn, nhóm này vẫn duy trì một lượng cổ phần đáng kể tại MWG.

Đáng chú ý, quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust vẫn giữ nguyên 825.110 cổ phiếu (tương đương 0,056%) và không thực hiện mua bán trong đợt này.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust là đơn vị quản lý nguồn tài chính của Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) - một tổ chức từ thiện, được góp vốn bởi Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft và bà Melinda Gates - vợ cũ của Bill Gates.﻿

﻿BMGF Trust đã gián tiếp đầu tư vào Việt Nam từ lâu, đặc biệt là đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Dragon Capital quản lý.Quỹ này nổi tiếng với phong cách đầu tư dài hạn và ưa thích các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh MWG, quỹ này đã từng (hoặc đang) hiện diện trong danh sách cổ đông của nhiều "blue-chip" Việt Nam như Hòa Phát (HPG), Vinamilk (VNM) hay FPT, Masan Consumer.