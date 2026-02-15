T&T Group: Vươn ra biển lớn từ cội nguồn và khát vọng Việt

Với T&T Group, “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” không chỉ là một thông điệp truyền cảm hứng, mà được cụ thể hóa bằng chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững và các dự án quy mô lớn, có tính nền tảng đối với nền kinh tế đất nước.

Đồng hành cùng đất nước kiến tạo tương lai phát triển bền vững

Trong bối cảnh Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là “một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”, vai trò của doanh nghiệp không chỉ dừng ở tăng trưởng doanh thu hay mở rộng quy mô, mà còn ở trách nhiệm tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang, doanh nghiệp tư nhân cần chủ động tham gia các lĩnh vực trụ cột, có tính nền tảng và động lực đối với nền kinh tế.

“Doanh nghiệp Việt Nam cần có tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng để vươn mình ra biển lớn, đưa thương hiệu, sản phẩm và mô hình kinh doanh của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, qua đó góp phần nâng tầm vị thế đất nước,” ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Với T&T Group, hiệu quả kinh doanh không chỉ được đo bằng các chỉ số tài chính, mà còn ở những giá trị đóng góp cộng đồng, đất nước. Việc T&T Group đầu tư vào năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, bất động sản hay logistics đa phương thức… không đơn thuần là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, mà là sự tham gia trực tiếp của khu vực kinh tế tư nhân vào quá trình tăng trưởng dài hạn và bền vững của nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ở lĩnh vực logistics, dự án Vietnam SuperPort™ - “siêu cảng” logistics thông minh đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức công nghệ cao. Dự án không chỉ đóng vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa, mà còn hướng tới tối ưu hóa dòng chảy thương mại giữa Việt Nam với ASEAN, Trung Quốc và các thị trường lớn trên thế giới, qua đó góp phần giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng quốc gia.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn T&T Group xác định ứng dụng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tích hợp trong thiết kế, giám sát vận hành, quản lý hiệu suất và kiểm soát phát thải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo định hướng bền vững.

Tại Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group cũng khẳng định, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không thể tách rời hoạt động sản xuất kinh doanh, mà trở thành các trụ cột xuyên suốt trong toàn bộ quản trị, điều hành, trong chuỗi cung ứng và triển khai dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện đến quản lý vận hành, khai thác.

Cách tiếp cận này cho thấy sự nhất quán trong tư duy của T&T Group: tham gia vào các lĩnh vực chiến lược không nhằm phát triển ồ ạt, mà hướng đến mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Hội nhập toàn cầu gắn với nền tảng lợi ích quốc gia

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, T&T Group đã khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, với vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hệ sinh thái hơn 400 công ty thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong và ngoài nước.

Hành trình lớn mạnh của T&T Group luôn song hành cùng tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Từ nền tảng vững chắc trong nước, Tập đoàn từng bước mở rộng hoạt động ra các thị trường quốc tế như Mỹ, Đức, Lào…, hình thành hệ sinh thái kinh doanh xuyên biên giới và kết nối ngày càng sâu với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong đó, hợp tác quốc tế được Tập đoàn xác định là một chiến lược then chốt, thông qua việc thiết lập quan hệ với các đối tác hàng đầu thế giới. T&T Group kiên định nguyên tắc tuân thủ pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về an ninh - quốc phòng, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực quản trị - điều hành cho phía Việt Nam.

Theo lãnh đạo T&T Group, hội nhập không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc hay tách rời lợi ích quốc gia, dân tộc. Tinh thần đó cũng được T&T thể hiện rõ trong các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tháng 3/2025, T&T Group cùng Ngân hàng SHB đã tổ chức sự kiện Ngày hội Văn hóa với sự tham gia của hàng chục nghìn CBNV trong toàn hệ thống. Sự kiện được tổ chức quy mô lớn, gắn với lòng yêu nước, các biểu tượng văn hóa dân tộc và thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới.

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa tại Ngày hội Văn hóa SHB – T&T là nghi thức rước đuốc từ Đền Hùng – nơi khởi nguồn của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa thiêng được rước về và trao truyền qua các cán bộ, nhân viên tiêu biểu của toàn hệ thống như một biểu tượng cho sự kế thừa, tiếp nối và lan tỏa tinh thần dân tộc qua các thế hệ. Theo lãnh đạo T&T Group, nghi thức này thể hiện triết lý phát triển xuyên suốt của doanh nghiệp: vươn ra thế giới bằng nội lực, nhưng luôn bắt đầu từ cội nguồn, bản sắc và giá trị Việt Nam.

Song song với hoạt động phát triển kinh tế, T&T Group cũng luôn tích cực trong các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và đồng hành cùng đất nước trong những giai đoạn khó khăn.

“Khi lợi ích của doanh nghiệp gắn chặt với lợi ích của quốc gia và cộng đồng, sự phát triển mới thực sự bền vững và có ý nghĩa”, Phó Chủ tịch T&T Group nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khu vực kinh tế tư nhân được xác định là lực lượng quan trọng, câu chuyện của T&T Group phản ánh một cách tiếp cận rõ ràng: vươn mình ra biển lớn để góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Với nền tảng được xây dựng vững chắc trong 33 năm qua, cùng tầm nhìn chiến lược, tâm cống hiến và khát vọng vươn mình, T&T Group sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, bền vững; hội nhập sâu nhưng không hòa tan, vươn ra thế giới nhưng luôn gắn chặt với lợi ích quốc gia, dân tộc. Mỗi dự án được triển khai, mỗi bước đi ra thị trường quốc tế của T&T Group sẽ là một đóng góp cụ thể để “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” trong kỷ nguyên mới.