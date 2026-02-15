Chuyển nhầm 500 triệu tiền chữa bệnh cho con vào tài khoản lạ, người đàn ông ở Ninh Bình được công an hỗ trợ thu hồi toàn bộ số tiền

Theo Báo Quảng Ngãi, trong sáng 14/2 (27 tháng Chạp), anh Mai Quảng Hưng (SN 1971), ở tổ 1A, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình đã chính thức nhận lại được số tiền 500 triệu đồng chỉ vài giờ sau khi anh chuyển khoản nhầm.

Trưởng Công an phường Cẩm Thành Huỳnh Khắc Dũng thông tin, cùng ngày, chị Phan Thị Lệ Mỹ (sinh năm 1987), trú tại phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) đã đến Công an phường trình báo vụ việc tài khoản của mình vừa nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Chị Lệ Mỹ cho biết, chị nghi ngờ ai đó đã chuyển khoản nhầm vì bản thân chị và gia đình không có khoản tiền nào lớn như vậy. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bị lừa đảo, chị Lệ Mỹ đã đi trình báo công an.

Công an phường Cẩm Thành căn cứ vào thông tin hiển thị trong tài khoản, tiến hành phối hợp với cơ quan công an nơi người này cư trú để xác minh vụ việc.

Kết quả, người chuyển khoản nhầm là anh Mai Quảng Hưng , ở tổ 1A, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Qua làm việc, anh Mai Quảng Hưng cho biết, số tiền này là gia đình anh chạy vạy vay mượn để lo chữa trị cho con gái đang bị bệnh hiểm nghèo.

Công an hai địa phương đã phối hợp với ngân hàng, tiến hành thủ tục chuyển khoản trả lại số tiền 500 triệu đồng ngay cho anh Mai Quảng Hưng trong buổi sáng cùng ngày, tạo điều kiện để gia đình anh Hưng kịp thời có tiền chữa trị bệnh cho con gái.

Khi nhận lại số tiền 500 triệu đồng chỉ sau vài giờ chuyển khoản nhầm, anh Mai Quảng Hưng xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn đến chị Phan Thị Lệ Mỹ và công an phường Cẩm Thành đã tận tình hỗ trợ gia đình anh dù thời điểm tết cận kề ai cũng bận rộn.



