Phường Cửa Nam: Trông giữ miễn phí phục vụ nhân dân du xuân

Thời gian trông giữ xe miễn phí từ 17h ngày 16-2 đến 1h ngày 17-2-2026; từ 9h đến 20h các ngày 17 đến 22-2-2026.

Trường THCS Trưng Vương (26 phố Hàng Bài) là một trong những địa điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trung Nguyên

Địa điểm trông giữ miễn phí phục vụ nhân dân được tổ chức tại các trường học trên địa bàn phường Cửa Nam gồm: Trường THCS Trưng Vương (26 phố Hàng Bài), Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (8 phố Hai Bà Trưng), Trường THCS Ngô Sĩ Liên (27 phố Hàm Long), Trường THPT Việt Đức (47 phố Lý Thường Kiệt).

Trường THPT Việt Đức (47 phố Lý Thường Kiệt) là một trong những địa điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trung Nguyên

UBND Phường Cửa Nam cũng bố trí các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và kỷ cương đô thị trong suốt dịp Tết.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên (27 phố Hàm Long) là một trong những địa điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trung Nguyên

UBND phường Cửa Nam đề nghị người dân và du khách gửi xe đúng địa điểm, đúng hướng dẫn, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần xây dựng phường Cửa Nam văn minh - an toàn - thân thiện, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.