Phường Cửa Nam: Trông giữ miễn phí phục vụ nhân dân du xuân

PV, Theo hanoimoi.vn 13:43 15/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tham quan, UBND phường Cửa Nam tổ chức trông giữ miễn phí xe đạp, xe máy tại một số trường học trên địa bàn phường trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thời gian trông giữ xe miễn phí từ 17h ngày 16-2 đến 1h ngày 17-2-2026; từ 9h đến 20h các ngày 17 đến 22-2-2026.

Phường Cửa Nam: Trông giữ miễn phí phục vụ nhân dân du xuân- Ảnh 1.

Trường THCS Trưng Vương (26 phố Hàng Bài) là một trong những địa điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trung Nguyên

Địa điểm trông giữ miễn phí phục vụ nhân dân được tổ chức tại các trường học trên địa bàn phường Cửa Nam gồm: Trường THCS Trưng Vương (26 phố Hàng Bài), Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (8 phố Hai Bà Trưng), Trường THCS Ngô Sĩ Liên (27 phố Hàm Long), Trường THPT Việt Đức (47 phố Lý Thường Kiệt).

Phường Cửa Nam: Trông giữ miễn phí phục vụ nhân dân du xuân- Ảnh 2.

Trường THPT Việt Đức (47 phố Lý Thường Kiệt) là một trong những địa điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trung Nguyên

UBND Phường Cửa Nam cũng bố trí các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và kỷ cương đô thị trong suốt dịp Tết.

Phường Cửa Nam: Trông giữ miễn phí phục vụ nhân dân du xuân- Ảnh 3.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên (27 phố Hàm Long) là một trong những địa điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân của phường Cửa Nam. Ảnh: Trung Nguyên

UBND phường Cửa Nam đề nghị người dân và du khách gửi xe đúng địa điểm, đúng hướng dẫn, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần xây dựng phường Cửa Nam văn minh - an toàn - thân thiện, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Công an các địa phương đồng loạt phát thông báo quan trọng về CCCD, tài khoản VNeID, người dân lưu ý!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày