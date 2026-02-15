Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi ở Gia Lai

Theo đó, những ngày qua, trên tài khoản Facebook "My Thiện Nguyện" đăng tải bài viết với nội dung: Khoảng 9 giờ ngày 13-2, khi con trai là Nguyễn Bảo L. (2 tuổi) đang chơi ở sân nhà tại hẻm 183 đường Lương Đình Của, phường Hội Phú thì có 2 người lạ mặt vào bế đi.

Chính quyền phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã xác minh và khẳng định thông tin bé trai 2 tuổi bị bắt cóc là sai sự thật

Tài khoản "My Thiện Nguyện" cũng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Kèm theo bài đăng là hình ảnh bé trai và hình ảnh 2 người bế cháu bé đứng cạnh xe máy.

Thông tin trên nhanh chóng được nhiều người dân tại khu vực Pleiku, Gia Lai chia sẻ với mong muốn sớm tìm ra bé trai.

Nắm được thông tin, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã phối hợp lực lượng công an vào cuộc xác minh.

Qua kiểm tra. các cơ quan chức năng xác định trên địa bàn không có trường hợp nào trình báo về vụ việc như nội dung lan truyền. Lực lượng công an cũng trực tiếp kiểm tra khu vực được cho là xảy ra vụ việc nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng khẳng định không xảy ra vụ bắt cóc như thông tin trên mạng xã hội. Nội dung này được xác định do các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tải, gây hoang mang dư luận.