Vụ vé xe bị tố tăng “phi mã” dịp Tết: Kết luận bất ngờ từ cơ quan chức năng

Ngày 15-2, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác nhận đã có văn bản phản hồi hành khách liên quan phản ánh Công ty TNHH Dịch vụ vận tải du lịch Thảo Nguyên (trụ sở tại xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) bị tố tăng giá vé dịp Tết lên mức cao.

Nhà xe Thảo Nguyên thừa nhận đã nhận 3,5 triệu đồng của khách hàng đặt cọc mua vé 4 giường đôi, cao hơn mức giá vé niêm yết sau phụ thu.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, nhà xe Thảo Nguyên đã niêm yết giá vé và mức phụ thu trong dịp trước, trong và sau Tết trên phương tiện. Mức phụ thu được áp dụng từ 40% đến 60%, tương ứng giá vé giường đôi sau khi cộng phụ thu dao động khoảng 700.000 – 800.000 đồng/vé.

Đối với phản ánh về việc hành khách đặt cọc 3,5 triệu đồng cho 4 giường đôi, phía nhà xe xác nhận đã nhận khoản tiền này theo thỏa thuận đặt chỗ trước đó. Tuy nhiên, sau khi hành khách không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ, hai bên đã thống nhất hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc.

Đáng chú ý, số tiền đặt cọc tương đương khoảng 875.000 đồng mỗi giường đôi, cao hơn mức giá vé niêm yết sau phụ thu. Đại diện nhà xe chưa đưa ra được lý giải cụ thể về sự chênh lệch này.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết với các thông tin và chứng cứ hiện có, cơ quan chức năng chỉ có thể xác định khoản 3,5 triệu đồng là tiền đặt cọc, chưa thể xem là giá vé chính thức do hành khách chưa sử dụng dịch vụ. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận nhà xe bán vé vượt mức niêm yết.

Hiện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong dịp cao điểm Tết. Thời gian tới, cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định.

Trước đó, tối 9-2, fanpage "Thông tin Chính phủ" đăng tải phản ánh về tình trạng giá vé xe khách tăng mạnh trong dịp Tết, thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo nội dung đăng tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc một số nhà xe bị cho là tăng giá quá cao.

Xe khách chạy tuyến Bến Cát (TP HCM) – Bồng Sơn (Gia Lai) của nhà xe Thảo Nguyên

Trong đó, có phản ánh liên quan Công ty TNHH Dịch vụ vận tải du lịch Thảo Nguyên bán vé tuyến Bến Cát (TP HCM) – Bồng Sơn (Gia Lai) với mức giá cao bất thường. Cục Đường bộ Việt Nam sau đó đã chuyển kiến nghị đến Sở Xây dựng TP HCM cùng các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Thanh Hóa để kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 14-2.

Theo phản ánh của một hành khách, người này đã đặt cọc 3,5 triệu đồng cho 4 giường đôi tuyến TP HCM – Gia Lai, tương đương khoảng 875.000 đồng mỗi giường. Hành khách cho rằng nếu tính theo mức tăng giá dịp Tết như các năm trước, giá vé thực tế có thể lên hơn 2,6 triệu đồng mỗi giường đôi, cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bức xúc. Nhiều người lo ngại giá vé tăng quá cao trong dịp cao điểm có thể gây khó khăn cho người lao động và sinh viên khi về quê đón Tết.