Truy nã toàn quốc người phụ nữ lừa đảo các cơ sở dịch vụ cưới

Ngày 16-2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Mai Thị Yến Ngọc (35 tuổi, ngụ thôn Tân Thành, xã Tánh Linh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 12-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã khởi tố bị can đối với Ngọc theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, đến ngày 15-12-2025, Ngọc rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc, gây khó khăn cho công tác điều tra nên bị phát lệnh truy nã.

Thông tin ban đầu, từ năm 2017 đến 2025, Ngọc nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo các cơ sở tổ chức dịch vụ đám cưới.



Thủ đoạn của Ngọc là thuê xe sang có tài xế riêng, ăn mặc lịch sự, tự xưng đại diện gia đình chuẩn bị tổ chức hôn lễ lớn để tạo lòng tin.

Công an phát lệnh truy nã đối với Mai Thị Yến Ngọc

Sau khi ký hợp đồng, Ngọc đưa ra thông tin gian dối, viện nhiều lý do mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân và bỏ trốn.

Với chiêu thức này, Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều cơ sở dịch vụ cưới, từng bị kết án tù.

Theo quyết định truy nã, Ngọc cao 1,56 m, có nốt ruồi cách 0,6 cm dưới mép phải.

Cơ quan công an đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

