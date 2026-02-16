Phát hiện hàng loạt tờ tiền tại cây ATM của Agribank: Công an và ngân hàng phải sử dụng công nghệ xác minh

Vào ngày 14/2 vừa qua, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ người dân trên địa bàn trao trả lại tài sản do người khác để quên.

Cụ thể, ngày 08/02, chị Lê Thị Hường (SN 1973, trú tại thôn Minh Quán 6, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) đã nhặt được số tiền 5 triệu đồng do người khác để quên tại cây ATM Agribank thuộc thôn Minh Quán 8, xã Trấn Yên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Hường đã chủ động đến trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền cho Công an xã Trấn Yên để hỗ trợ xác minh, tìm trả lại cho người bị mất.

Tiếp nhận tài sản, Công an xã Trấn Yên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời đăng tải thông tin trên trang Fanpage của đơn vị và có văn bản phối hợp với Ngân hàng Agribank đề nghị trích xuất dữ liệu camera phục vụ công tác xác minh.

Qua quá trình rà soát, đến ngày 12/02, Công an xã đã xác định được chủ sở hữu số tiền trên là anh Mai Xuân Thắng (SN 1970, trú tại thôn Minh Quán 1, xã Trấn Yên) và tiến hành trao trả đầy đủ số tiền theo quy định.

Công an tiến hành trao trả tài sản cho chủ nhân. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Hành động của chị Lê Thị Hường là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. Việc làm ý nghĩa đó góp phần lan tỏa phong trào “Người tốt, việc tốt”, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an cơ sở, chung tay giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Trấn Yên cũng trân trọng biểu dương hành động đáng quý của chị Lê Thị Hường; đồng thời khẳng định tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong thời gian tới, đơn vị mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Lào Cai