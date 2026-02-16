Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội rạng sáng 29 Tết

Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 3h30 ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 70 phố Hoàng Văn Thái (phường Phương Liệt), 3 người mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy của Đội chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 13 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 1, phát sinh nhiều khói, khí độc, tiềm ẩn nguy cơ lan nhanh lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn người bị mắc kẹt, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận sâu vào bên trong, triển khai nhiều mũi tìm kiếm, khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài an toàn; đồng thời tổ chức phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau ít phút, lửa được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà xung quanh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt, bảo đảm an toàn về sức khỏe.

3 người mắc kẹt được đưa ra bên ngoài an toàn.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 5 tầng và có một tầng tum, diện tích khoảng 67m²/tầng, diện tích cháy là khoảng 2m² tại khu vực tầng 1.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.