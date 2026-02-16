Công nhân ngâm mình trong nước bẩn, nạo vét cống, sông Hà Nội ngày 29 Tết

Họ dầm mình trong làn nước đen ngòm, ngâm chân trong bùn, lặng lẽ khơi thông từng miệng cống , nắp ga.

Công việc ngày 29 Tết thậm chí còn nặng nề hơn ngày thường do lượng rác sinh hoạt tăng đột biến trong dịp cuối năm.

Cành đào, dây nylon, hộp xốp, túi rác… trôi xuống hệ thống cống, mắc kẹt ở các miệng thu.

Chỉ cần một điểm tắc, nước có thể dềnh lên mặt đường, ảnh hưởng tới dòng người đổ về trung tâm đón giao thừa. Do đó, các công nhân thoát nước bận rộn hơn với công việc vớt rác, nạo vét mương, sông, hồ.

Ngoài ra, theo lệnh xây dựng khẩn cấp của thành phố, nhiều công trình vẫn được triển khai xuyên Tết như nạo vét hồ Tân Mai, hồ Đầm Tròn, sông Cầu Bây, đoạn hạ lưu Sông Tô Lịch, sửa chữa lớn trạm bơm Yên Sở…

Tại khu vực hồ và các tuyến phố đông người, công nhân được chia thành từng tổ 3 - 4 người, xử lý lần lượt các miệng thu có nguy cơ tắc nghẽn. Một người dùng xà beng cạy nắp ga nặng trịch, đặt gọn sang bên. Người còn lại luồn móc sắt dài xuống lòng cống, xoay và kéo mạnh để gỡ từng mảng rác quấn chặt vào song chắn.

Một tổ công nhân làm việc trong cống ngầm chật hẹp, phối hợp gỡ rác tại song chắn để khơi thông dòng chảy, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt dịp Tết.

Công nhân ngâm mình dưới làn nước đen ngòm để bơm hút, nạo vét bùn tại hồ điều hòa.

Khi rác được kéo lên, một công nhân khác nhanh tay dùng xẻng hót chỗ bùn đặc sệt đọng dưới đáy hố ga, đổ vào bao tải, chờ xe chuyên dụng đến thu gom. Trên mặt đường, người còn lại đứng quan sát, ra hiệu cho các phương tiện đi chậm, tránh khu vực đang mở nắp ga để bảo đảm an toàn.

Toàn bộ quy trình diễn ra trong vài chục phút cho mỗi điểm. Xử lý xong, nắp ga được đặt lại ngay ngắn, mặt đường được dọn sạch trước khi tổ công nhân di chuyển sang vị trí tiếp theo.

Không chỉ xử lý các điểm tắc trong hệ thống cống ngầm, nhiều tổ còn trực tiếp nạo vét lòng sông, mương thoát nước. Nạo vét lòng sông là khâu quan trọng để khôi phục khả năng tiêu thoát nước tự nhiên, nhất là trước và trong dịp Tết khi yêu cầu bảo đảm dòng chảy thông suốt được đặt lên hàng đầu. Dù nước lạnh, các tổ vẫn duy trì ca đều đặn, xử lý từng đoạn một để tránh tình trạng bồi lắng gây cản trở dòng chảy.

Công nhân thoát nước phối hợp vận hành máy móc nạo vét lòng sông, bảo đảm dòng chảy thông suốt dịp Tết.

Giữa ca làm việc cuối năm, anh Nguyễn Hùng Cường, công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 6, chia sẻ: “Có những năm, đúng giao thừa anh em vẫn ở ngoài hiện trường. Chúng tôi phải lội xuống cống vớt từng túi nylon. Nhìn phố xá đông vui cũng thấy chạnh lòng, vì biết giờ này ở nhà chắc vợ con đang chuẩn bị cúng giao thừa.

Pháo hoa nổ phía xa, còn dưới mặt đường là tiếng xẻng, tiếng móc sắt va vào thành cống. Tết của chúng tôi đơn giản lắm, chỉ cần sáng mùng Một đường khô ráo, không ai phải bì bõm lội nước là vui rồi” .

Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, dịp Tết này, hơn 2.180 cán bộ, công nhân viên được huy động theo phương án cụ thể; phương tiện, máy móc, xe bơm di động công suất lớn cũng được bố trí sẵn sàng theo các cấp độ mưa.

Công nhân thoát nước lội sâu xuống hố ga, vận hành ống bơm hút bùn và rác thải.

"Mục tiêu xuyên suốt là không để xảy ra úng ngập cục bộ, không để sự cố hạ tầng ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân trong những ngày đầu xuân. Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, công ty đang từng bước nâng cao năng lực quản lý, vận hành hệ thống trên địa bàn rộng lớn của Thủ đô" , ông Sơn nhấn mạnh.