Trưa 29 Tết: Tiểu thương bán vội, khách mua nhanh, chợ hoa TP.HCM nhộn nhịp phút cuối

Trưa 29 Tết Bính Ngọ, khi nhiều gia đình đã tất bật chuẩn bị mâm cơm tất niên, không khí mua bán hoa xuân tại khu vực đường Vành Đai Trong (phường An Lạc) vẫn còn nhộn nhịp. Dưới cái nắng đứng bóng, các tiểu thương liên tục chào mời, treo bảng "đồng giá" để kịp xả hàng trước giờ thu dọn.

Các tiểu thương liên tục chào mời khách trong những giờ bán cuối cùng của năm.

Nhiều người vẫn tranh thủ mua thêm những chậu hoa giấy, chậu mai vàng... về chưng Tết trong ngày cuối cùng của năm

Nụ mai còn chúm chím trong nắng trưa, chờ một cái gật đầu trước khi được bưng lên xe.

Dọc tuyến đường, phần lớn các chậu mai nhỏ được bán với giá 100.000 – 150.000 đồng/chậu. So với thời điểm cận Tết một tuần trước, mức giá này đã giảm sâu. Dù đã gần 12h trưa, khách vẫn tấp nập ghé xe vào chọn lựa. Người xem dáng mai, người ngắm nụ, người tranh thủ hỏi mua thêm chậu nhỏ để đặt bàn thờ hoặc trang trí ban công.

Chị Hồng (ngụ quận Bình Tân) cho biết gia đình đã mua một chậu mai lớn từ tuần trước, nhưng trưa 29 Tết vẫn chạy xe ra xem thêm. "Thấy bà con bán rẻ quá nên tôi mua thêm hai chậu nhỏ ủng hộ. Mai vẫn còn nụ đẹp, bỏ thì tiếc lắm. Mình mua thêm coi như chia sẻ với người bán cuối năm," chị nói.

Sau nhiều ngày thức khuya dậy sớm, tiểu thương tranh thủ bán nốt những chậu hoa còn lại trước giờ về quê.

Khách hàng cúi sát từng chậu mai, lựa kỹ từng nụ trước khi quyết định “xuống tiền” phút chót.

Giữa nắng trưa, khách vẫn kiên nhẫn so dáng, ngắm thế để tìm được chậu hoa ưng ý nhất.

Nhiều người đã mua đủ hoa từ trước vẫn quay lại chọn thêm chậu nhỏ để ủng hộ tiểu thương.

Không chỉ mai, một số chậu tắc và hoa giấy cũng được giảm giá mạnh. Các tiểu thương cho biết từ sáng sớm đã chủ động hạ giá để đẩy nhanh lượng hàng tồn, bởi chiều cùng ngày sẽ dọn sạp, trả mặt bằng để kịp về quê ăn Tết. Những chậu cây còn giữ được dáng, có thể chăm sóc lâu dài sẽ được chở ngược về vườn. Riêng các loại hoa ngắn ngày như cúc, vạn thọ nếu không bán hết thường buộc phải bỏ đi vì khó bảo quản sau Tết.

"Tụi tôi bán tới trưa nay thôi, còn bao nhiêu giảm hết mức. Lời lãi giờ không quan trọng nữa, chỉ mong vớt vát tiền xe, tiền công," một tiểu thương quê Bến Tre chia sẻ trong lúc thu xếp chậu cây.

Những cây mai lớn, hoa nở vàng rực được treo biển đồng giá 1,7 triệu đồng/cây và được tuỳ ý lựa chọn

Những chậu hoa bắp cải hot trend năm nay cũng được xả hàng đồng giá 100.000 đồng/3 cây

Tại khu vực Công viên 23/9 (quận 1), không khí "chạy nước rút" cũng diễn ra tương tự. Nhiều điểm bán hoa đào đồng loạt treo bảng 100.000 đồng/chậu hoặc cành. Khách đến xem đông hơn so với buổi sáng, tranh thủ "săn" hoa giá mềm khi chỉ còn ít giờ nữa các sạp sẽ đóng cửa.

Những chậu mai còn nhiều nụ được khách nhanh tay lựa chọn trước khi tiểu thương dọn sạp.

Hoa cúc, vạn thọ được giảm giá mạnh để tránh tồn hàng sau Tết.

Trưa 29 Tết, nhiều chậu mai nhỏ được treo bảng đồng giá 100.000 – 150.000 đồng để kịp “xả hàng” trước giờ nghỉ bán.

Anh Tuấn (ngụ quận 4) cho biết trưa 29 Tết anh ghé công viên vì thấy các sạp đồng loạt giảm giá. "Ban đầu tôi không định mua thêm, nhưng thấy đào giảm còn 100.000 đồng một cành, hoa vẫn tươi và nhiều nụ nên quyết định lấy một cành nhỏ về cắm phòng khách. Giá này khá mềm so với mấy ngày trước," anh nói.

Giữa nhịp mua bán gấp gáp, có thể cảm nhận rõ sự chia sẻ lặng lẽ giữa người mua và người bán. Nhiều khách dù đã sắm đủ hoa từ trước vẫn quay lại chọn thêm chậu nhỏ như một cách ủng hộ tiểu thương sau cả mùa mưu sinh tất bật.

Những cành đào giá mềm phút chót vẫn kịp theo chân người dân về nhà, mang thêm chút sắc xuân

Phiên chợ hoa 29 Tết khép lại trong nhịp tất bật, gói ghém một mùa buôn bán trước giờ về quê đón Tết.

Tiểu thương cẩn thận buộc dây, chất từng chậu lên xe, gói ghém lại những ngày mưu sinh tất bật

Nhân viên vệ sinh môi trường thu gom những chậu hoa hư hỏng, trả lại mặt bằng sạch sẽ cho tuyến đường.

Đến đầu giờ chiều, khi lượng khách thưa dần, các tiểu thương bắt đầu thu dọn. Những chậu hoa còn lại được chất gọn lên xe ba gác, xe tải; dây buộc, bạt che được tháo xuống, xếp lại cẩn thận. Người quét dọn mặt bằng, người tất bật kiểm đếm chậu, chằng dây cố định cây cho khỏi đổ ngã trên đường về.

Phiên chợ hoa 29 Tết khép lại trong không khí vừa tất bật vừa nhẹ nhõm. Sau nhiều ngày bám vỉa hè, thức khuya dậy sớm, các tiểu thương gói ghém lại một mùa kinh doanh, chuẩn bị lên đường về quê đón Tết bên gia đình.