Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ

Chiều 16/2 (tức 29 Tết), khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm cũ khép lại, phố phường Hà Nội bỗng dịu xuống trong một nhịp thở chậm rãi hiếm thấy.

Không còn tiếng còi xe dồn dập thường ngày, những con phố vốn ken đặc phương tiện bỗng trở nên thông thoáng lạ thường. Khói bụi thưa đi, bầu trời dường như cao và trong hơn. Dòng người di chuyển cũng nhẹ nhàng, thong thả, không còn vẻ vội vã của những ngày cận Tết.

Ở các khu chợ dân sinh, siêu thị, người dân vẫn tất bật mua nốt hoa quả, bánh trái để chuẩn bị mâm lễ tất niên. Những giỏ cam, nải chuối, bó hoa tươi được lựa chọn kỹ càng. Sự chu đáo ấy như một nét rất riêng của chiều cuối năm – khi ai cũng muốn bữa cơm tất niên trọn vẹn nhất có thể.

Chiều 29 Tết, thời tiết nắng vàng, trời khô ráo giúp người dân thuận tiện đi lại, mua sắm những giờ cuối năm.

Tại các khu chợ dân sinh, người dân tập trung mua hoa quả, thực phẩm chuẩn bị mâm cỗ tất niên.

Phố phường thưa xe hơn thường lệ, bầu trời trong xanh khiến ngày cuối năm thêm phần trọn vẹn.

Nhiều shipper, tài xế xe công nghệ vẫn chạy cố những chuyến xe cuối cùng của năm cũ trước khi trở về nhà sum họp gia đình

Trên các tuyến phố trung tâm, nhiều bạn trẻ diện áo dài rực rỡ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cuối năm. Với họ, chiều cuối năm không chỉ là thời khắc chuyển giao mà còn là dịp để lưu giữ kỷ niệm, để thấy mình đang sống trọn vẹn trong không khí Tết của Thủ đô.

Trên các tuyến phố trung tâm tập nập du khách, nhiều người nước ngoài hào hứng tận hưởng không khí ngày Tết cổ truyền

Các bạn trẻ diện áo dài rực rỡ, tranh thủ du xuân sớm và lưu lại khoảnh khắc năm cũ.

Nhiều gia đình tranh thủ chiều 29 Tết ra phố chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trước thềm năm mới

Không khí du xuân rộn ràng khi từng nhóm gia đình tụ họp, trò chuyện và tạo dáng chụp hình.

Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên.

Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, một gia đình tranh thủ cùng nhau selfie, lưu lại khoảnh khắc sum vầy ngày cuối năm.

Sau một năm tất bật ngược xuôi, trong buổi chiều cuối năm nhiều người chọn ngồi lại, nhâm nhi một tách cà phê, trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp trước khi ai nấy trở về sum họp gia đình. Những câu chuyện về một năm đã qua – chuyện công việc, học hành, dự định còn dang dở – được sẻ chia trong ánh nắng nhạt dần của buổi chiều cuối cùng năm cũ.

Ở vài góc phố, những người bán hàng dọn dẹp sạp sớm hơn thường lệ. Tấm bạt được cuốn lại, cánh cửa kéo khép xuống, kết thúc một năm mưu sinh. Không khí không hẳn vội vã, mà là cảm giác nhẹ nhõm sau chặng đường dài.

Một chủ quán trà đá ngồi chờ những vị khách cuối cùng trong năm cũ trước khi dọn hàng đóng cửa

Chiếc xe đạp chở những cành mùi già len lỏi qua phố, mang theo hương thơm quen thuộc của chiều cuối năm.

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa trong ngày 29 Tết, khách ra vào tấp nập, tranh thủ dùng bữa trước giờ tất niên.

Phố đi bộ đông đúc trong chiều cuối năm, người dân và du khách dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết đang cận kề.

Chiều 29 Tết Hà Nội không ồn ào, không náo nhiệt theo cách thường thấy, mà lắng lại, dịu dàng và đầy cảm xúc. Trong nhịp sống chậm rãi ấy, mỗi người đều đang chuẩn bị cho khoảnh khắc đoàn viên – khi mâm cơm được dọn lên, khi tiếng cười vang trong căn nhà ấm, và khi năm mới gõ cửa trong sự bình yên rất riêng của phố phường Thủ đô.