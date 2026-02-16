Ra lệnh bắt tạm giam Lê Thành Long 48 tuổi, Dương Đức Việt 19 tuổi

Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 14/2/2026, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại Tổ dân phố 2, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc xô xát đánh nhau.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Hồng Châu, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, làm rõ nội dung vụ việc.

Kết quả điều tra xác định: Chiều ngày 14/02/2026, Lê Thành Long, sinh ngày 23/11/1977, trú tại địa chỉ số 21C đường Phan Đình Phùng, P. Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên cùng với Phạm Nam Khánh, sinh ngày 27/02/2010, trú tại địa chỉ số 145 Bạch Đằng, P. Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; Dương Đức Việt, sinh ngày 11/10/2007, trú tại địa chỉ số 13B Bạch Đằng, P. Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; Lê Minh Đ, sinh năm 2007, trú tại P. Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Khánh V, sinh năm 2007, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đến quán cắt tóc của anh D.V.T sinh năm 1996, trú tại TDP 2, P. Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên, sử dụng hung khí đe doạ, uy hiếp tinh thần và trực tiếp đánh gây thương tích cho anh T để đòi nợ số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng)mà trước đó anh T đã vay của Long.

Hình ảnh nhóm đối tượng sử dụng hung khí đe doạ, uy hiếp tinh thần và trực tiếp đánh gây thương tích cho anh D.V.T

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 15/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thành Long, Dương Đức Việt, Phạm Nam Khánh về hành vi Cướp tài sản, quy định tại Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Long, Dương Đức Việt; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nam Khánh.

Hình ảnh các đối tượng tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Hung khí nhóm đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.