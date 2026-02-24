Clip khoảnh khắc ô tô lấn làn đâm xe máy trực diện, hiệu trưởng tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/2, trên tuyến Quốc lộ 4G, đoạn qua địa phận bản Liên Phương, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La và một phần diễn biến đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại.

Thời điểm trên, ô tô mang BKS: 26H-040.29 chạy theo hướng Sơn La - Sông Mã. Khi đến đoạn cua, tài xế ô tô mất kiểm soát tay lái, lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện xe máy đang đi theo hướng đối diện. Cú tông mạnh khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.





Thông tin trên VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đồng -Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong xác nhận, trên quốc lộ 4G đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Gia Th., Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và triển khai các bước điều tra. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm ô tô, cả hai phương tiện đều biến dạng sau cú tông mạnh.