Tin vui với lao động tự do muốn mua nhà ở xã hội

Bộ Công an vừa có Công văn số 511/C06-TTDLDC năm 2026 hướng dẫn Công an các địa phương về việc xác nhận điều kiện thu nhập đối với người dân thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo nội dung công văn, Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại căn cứ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập đối với các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở (người thu nhập thấp tại khu vực đô thị) trong trường hợp không có Hợp đồng lao động (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở).

Tuy nhiên, hiện nay, thông tin về thu nhập của các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở trong trường hợp không có Hợp đồng lao động không có trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Công an cấp xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và không đủ căn cứ để xác nhận nội dung này.

Theo đó, để thực hiện đồng bộ, thống nhất việc xác nhận điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 261/2025/NĐ-CP, Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương thực hiện như sau:

Công an cấp xã có thể căn cứ vào giấy tờ chứng minh về thu nhập do người dân cung cấp (nếu có) để xác nhận điều kiện về thu nhập phục vụ việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Trường hợp người dân không có giấy tờ để chứng minh về thu nhập thì đề nghị người dân cam kết về nội dung đã kê khai với Công an cấp xã.

Trên cơ sở đó, Công an cấp xã xác nhận về việc người dân cư trú trên địa bàn quản lý có nội dung kê khai về thu nhập theo Mẫu số 05 Tải về ban hành kèm theo Thông tư 32/2025/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2024/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Công an địa phương chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp xã vận dụng linh hoạt các giải pháp trên để hỗ trợ xác nhận điều kiện về thu nhập cho người dân đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, phòng ngừa các hành vi, vụ việc lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Như vậy, trường hợp đối tượng được mua nhà ở xã hội không có hợp đồng lao động thì phải bảo đảm điều kiện về thu nhập theo quy định và được công an xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 261/2025 có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, người độc thân có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng, cặp vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Trong 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, công an cấp xã nơi công dân thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại tại thời điểm công dân đề nghị, có trách nhiệm xác nhận các thông tin chi tiết...

Công dân có trách nhiệm kê khai và cam kết thông tin thu nhập bình quân hàng tháng. Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, hậu kiểm thông tin thu nhập bình quân hàng tháng của công dân đối với các trường hợp cần thiết.