Người mua nhà ở xã hội đón tin vui: Sẽ mở rộng đối tượng được mua không cần đáp ứng điều kiện thu nhập, nhà ở

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.15/2026/NĐ-CP về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết ban hành, quy định các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ quy định pháp luật trong quá trình phát triển nhà ở xã hội, áp dụng cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này.

Nghị quyết cũng quy định việc xử lý khó khăn, vướng mắc về quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Việc lập mới, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực hình thành đô thị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Quy hoạch chi tiết được lập mới, điều chỉnh đồng thời với quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung trong trường hợp không yêu cầu lập quy hoạch phân khu và được phê duyệt sau khi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt. Trường hợp vị trí khu đất chưa có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Mặt khác, Nghị quyết nêu rõ tại các thành phố trực thuộc Trung ương và các khu vực nằm trong địa giới hành chính phường thuộc tỉnh, nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân là nhà chung cư. Đối với các khu vực còn lại, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực trạng của địa phương.

Đáng chú ý, một số trường hợp được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng – an ninh hoặc để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập theo quy định.

Ngoài ra, đối tượng lao động theo hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang làm việc tại các đơn vị công an được mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở của nhóm đối tượng này được áp dụng theo quy định tại Khoản 5, Điều 76 của Luật Nhà ở.