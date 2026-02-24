Clip: Tài xế xe con đi "khôn lỏi" bị CSGT nhắc thẳng bằng loa

Trong lúc trời mưa, đoạn đường bị ùn kéo dài thì xe con biển 15B đi theo kiểu “khôn lỏi” đã bị lực lượng CSGT nhắc nhở bằng loa.

Tài xế xe con đi khôn lỏi bị CSGT nhắc thẳng bằng loa
