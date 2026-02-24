Hộ kinh doanh, doanh nghiệp Hà Nội đón tin vui

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo quyết định, chương trình được triển khai nhằm tiếp tục tạo điều kiện giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro và tăng năng lực cạnh tranh. Đồng thời, chương trình hướng tới việc phát huy vai trò của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường trong hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại cơ sở.

Hoạt động hỗ trợ pháp lý phải bảo đảm công khai, khách quan, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; không trùng lặp với nhiệm vụ của các bộ, ngành trung ương; đồng thời khai thác hiệu quả đội ngũ tư vấn viên pháp luật trên địa bàn và gắn với chuyển đổi số.

Chương trình bao gồm nhiều nội dung như: xây dựng kế hoạch hằng năm; cung cấp thông tin pháp luật trong nước và quốc tế; cảnh báo rủi ro pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đội ngũ tư vấn viên; tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc pháp lý; hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật khi cần giải quyết vụ việc cụ thể.

Ngoài ra, thành phố sẽ kiện toàn và phát triển mạng lưới tư vấn viên pháp luật, công khai danh sách cá nhân, tổ chức tham gia để doanh nghiệp dễ tra cứu; hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi sử dụng dịch vụ của mạng lưới theo quy định hiện hành.

Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2026–2030. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu và tổ chức thực hiện, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương trong việc bố trí kinh phí, triển khai các hoạt động và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Kinh phí thực hiện chương trình do HĐND TP Hà Nội bố trí theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.