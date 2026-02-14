Tin vui cho người dân Hà Nội: Hiếm hoi xuất hiện dự án nhà xã hội có giá dưới 20 triệu/m2, gần 650 căn được bán ra

Theo thông tin Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố, dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa (tên cũ là khu nhà ở cho người thu nhập thấp phục vụ Khu công nghiệp Kim Hoa – Phúc Thắng) tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua.

Vị trí dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 93.100 m2, gồm 720 căn hộ, trong đó 648 căn để bán, 72 thuê mua do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư.

Tại đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư cung cấp ra thị trường 240 căn hộ tại tòa CT2. Đơn giá bán căn hộ khoảng 19,8 triệu đồng mỗi m2, đã gồm VAT nhưng chưa có phí bảo trì.

Theo thông báo, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đến hết ngày 20/3 và dự kiến ký hợp đồng mua bán từ ngày 10/4. Tòa CT2 dự kiến bàn giao vào quý II/2027.

Dự án khởi công từ tháng 5/2023, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4ha. Toàn khu được quy hoạch trên 4 lô đất CT1–CT4 với 9 tháp nhà, mỗi tháp cao 9 tầng nổi và một tầng hầm.

Đây là dự án nhà xã hội mới hiếm hoi ở Hà Nội hiện nay có giá dưới 20 triệu đồng mỗi m2. Mức giá này cũng thấp hơn so với giá bán tạm tính mà chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng Hà Nội tháng 4/2025 (khoảng 21,2 triệu đồng/m2). Một dự án khác là nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, giá khoảng 18,4 triệu đồng/m2. Trong khi đó, mức cao nhất hiện nay thuộc về Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề, với giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì).